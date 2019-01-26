Ни в коем случае не разбрасывайтесь деньгами! Гороскоп на 26 января

Этот день может принести сильнейшие романтические увлечения, а также грандиозные перемены в личных отношениях. Пока вы не в силах правильно оценить происходящее, однако вскоре картина станет более ясной и вы поймете, как следует поступать.

Дева

Очень трудный день с точки зрения личных отношений и общения с близкими. Разногласия становятся все более серьезными, и уже не удается уклониться от решения накопившихся проблем. И любимый человек, и родственники очень требовательны, и далеко не все их претензии лишены оснований. Неприятности грозят и любителям активных светских развлечений; в этот день желательно отдать предпочтение отдыху в спокойной обстановке.

Те, чьи интересы в данный период сосредоточены на работе и учебе, проведут день спокойнее – на перечисленные области негативные тенденции не оказывают никакого влияния. Можно поводить сложные расчеты, заниматься аналитической работой; легко усваивается новая информация.

Весы

Можно добиться больших успехов, если в вашем окружении есть люди, на чью безусловную поддержку можно рассчитывать в любой момент. Действуя самостоятельно, вы рискуете допустить ошибки, оставить без внимания информацию, требующую немедленного изучения. В этот день деловые и дружеские отношения будут более гармоничными, чем романтические и семейные – сферы жизни, связанные с сильными чувствами и любовными переживаниями, находятся под влиянием негативных тенденций.

Неплохо пройдут поездки, хороши прогулки на свежем воздухе и разнообразные оздоровительные процедуры. Спиртными напитками лучше не злоупотреблять, а от посещения вечеринок с большим количеством приглашенных – отказаться.

Скорпион

Этот день преподнесет вам немало сюрпризов, причем далеко не каждый из них будет приятным. Важно избегать необдуманных высказываний, не допускать ситуаций, которые могут нанести удар по вашей профессиональной репутации или подорвать ваш авторитет в личном окружении. Сегодня вам свойственно некоторое легкомыслие, что заставляет порой забывать и о делах, и о взятых на себя обязательствах.

Обращайте внимание на советы опытных людей, не нарушайте традиций и правил без особой необходимости. В течение дня вы не раз привлечете к себе внимание представителей противоположного пола, но вряд ли это положит начало серьезным отношениям.

Стрелец

День, когда вы не раз удивите окружающих упрямством, целеустремленностью и оптимизмом. Сейчас обстоятельства складываются не в вашу пользу, но вряд ли это заставит вас отказаться от своих планов или сойти с избранного пути. Хорошо складывается общение с деловыми партнерами и друзьями, обсуждение важных вопросов в неформальной обстановке принесет отличные плоды. Однако желательно не быть слишком доверчивым; люди, которые щедры на обещания, далеко не всегда сдерживают их.

Нарастает напряженность в личных отношениях, вы крайне неохотно идете на уступки, обижаете близких людей своей непреклонностью. Будьте внимательнее к тем, кого любите – это значительно облегчит поиски нужного языка.