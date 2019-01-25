Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 25 января

Овен

Если коллеги будут не слишком благосклонны к вам — в этом исключительно ваша вина. Смените выражение лица на более дружелюбное, пишет Dvorec.

Телец

Возможно, сегодня вам придется выполнить работу за кого-то. Не огорчайтеcь, в самое ближайшее время за вас тоже сделают работу.

Близнецы

Успех в делах сегодня гарантирован. Причем результат ваших трудов будет практически неотличим от того, на который вы рассчитывали.

Рак

Скорее всего, сегодня вы заработаете репутацию ужасающего зануды. Если такое положение вещей вас не устраивает, попробуйте все исправить.

Лев

Вы получите именно то, что хотите, и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.

Дева

Сегодня вы сможете предугадывать чужие мысли. Поэтому вам будет легко не угодить в ловушки, которые расставили для вас коллеги.

Весы

Отличный день для новых проектов. У вас многое получится сделать, но лучше выбрать что-то одно и на нем сосредоточиться.

Скорпион

Покажите окружающим, что у вас достаточно хороших качеств, которые они не разглядели в вас. Только не вздумайте зазнаваться.

Стрелец

Достигнуть своей цели сегодня не удастся. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма небесполезен.

Козерог

Сегодня стоит быть пессимистом — сэкономите массу нервов и энергии. И придется поумерить свои амбиции хотя бы на некоторое время.

Водолей

Если жизнь подкинула вам лимон — сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.

Рыбы