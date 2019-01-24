Чт, 24.01.2019
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  • 41-летний актер Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

41-летний актер Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

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Игорь Петренко

ФОТО: SCANPIX

Известный российский актер Игорь Петренко и его супруга 28-летняя Кристина Бродская вновь стали родителями. У пары родилась уже третья дочь.

В 2014 году появилась на свет их старшая дочь София-Каролина, в 2017-м — младшая наследница, имя которой не известно. А теперь театральный режиссер Лев Рахлин объявил со сцены Дома Культуры имени Горького во время спектакля «Триумфальная арка», что у пары родилась третья дочь, пишет Soulpost.ru.

Напомним, у Игоря Петренко также есть сыновья — Матвей и Корней — от брака с Екатериной Климовой.

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