41-летний актер Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

В 2014 году появилась на свет их старшая дочь София-Каролина, в 2017-м — младшая наследница, имя которой не известно. А теперь театральный режиссер Лев Рахлин объявил со сцены Дома Культуры имени Горького во время спектакля «Триумфальная арка», что у пары родилась третья дочь, пишет Soulpost.ru.