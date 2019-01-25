Пт, 25.01.2019
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Леру Кудрявцеву снова поздравляют с беременностью (ФОТО)
ФОТО!

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Лера Кудрявцева

ФОТО: Instagram/leratv

Телеведущая спровоцировала появление слухов о третьей беременности.

Несмотря на то, что с рождения дочки ведущей шоу «Секрет на миллион» прошло всего пять месяцев, поклонники телезвезды подозревают, что она снова ждет ребенка.

Фанаты начали поздравлять Леру с беременностью после того, как в Сети было опубликовано фото, сделанное в дворце торжеств «Safisa». Там Кудрявцева вместе с Николаем Басковым проводила частное мероприятие.

ФОТО: Instagram

«Неужели третий на подходе? Поздравляем!», «Лера, вы беременны? Какое счастье!» — так прокомментировали фото подписчики Леры.

Кроме того, подписчики вспомнили, как пару месяцев назад Кудрявцева жаловалась, что после родов потеряла контроль над весом и очень сильно похудела.

Напомним, помимо маленькой Машеньки у Леры также есть взрослый сын — Жан, который летом прошлого года впервые стал отцом. 

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