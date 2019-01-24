Мужчин подвергают сексуальному насилию чаще, чем женщин

Британский сексолог Венди Джонс, написавшая книгу «Сексуальная жизнь английских женщин», утверждает, что мужчины подвергаются сексуальному насилию чаще представительниц прекрасного пола. В настоящее время Венди готовит мужской вариант своей книги, и за последние месяцы она провела собеседования с огромным количеством мужчин. Оказалось, что многие из них подвергались сексуальному насилию в той или иной форме, и последствия для их психики остаются достаточно серьезными. Впрочем, речь идет не столько о классических изнасилованиях, сколько о других формах, пишет Medikforum.ru.

«Мужчины, в целом, имеют больше секса в жизни, они испытывают гораздо больше эпизодов сексуального насилия, чем женщины, как в роли инициаторов, так и в роли жертв, как взрослые, так и дети, - объясняет сексолог. - Уровень сексуального насилия, с которым сталкиваются мужчины, выше, чем у женщин. Мужчин подвергают насилию в школах, в клубах и во многих других местах. Практически любой мужчина при откровенном разговоре расскажет о том или ином эпизоде сексуального насилия в отношении себя, могу вам это гарантировать. Речь идет вовсе не о каком-то неудачном сексуальном опыте, а о сексе, которого они не хотели. Это секс, который включает в себя использование власти и принуждения».