Мужчин подвергают сексуальному насилию чаще, чем женщин

Мужчины подвергаются сексуальному насилию чаще женщин. С таким неожиданным заявлением выступила эксперт в области секса, которая даже призвала изнасилованных мужчин объединяться в движения по типу женских.
Британский сексолог Венди Джонс, написавшая книгу «Сексуальная жизнь английских женщин», утверждает, что мужчины подвергаются сексуальному насилию чаще представительниц прекрасного пола. В настоящее время Венди готовит мужской вариант своей книги, и за последние месяцы она провела собеседования с огромным количеством мужчин. Оказалось, что многие из них подвергались сексуальному насилию в той или иной форме, и последствия для их психики остаются достаточно серьезными. Впрочем, речь идет не столько о классических изнасилованиях, сколько о других формах, пишет Medikforum.ru.
«Мужчины, в целом, имеют больше секса в жизни, они испытывают гораздо больше эпизодов сексуального насилия, чем женщины, как в роли инициаторов, так и в роли жертв, как взрослые, так и дети, - объясняет сексолог. - Уровень сексуального насилия, с которым сталкиваются мужчины, выше, чем у женщин. Мужчин подвергают насилию в школах, в клубах и во многих других местах. Практически любой мужчина при откровенном разговоре расскажет о том или ином эпизоде сексуального насилия в отношении себя, могу вам это гарантировать. Речь идет вовсе не о каком-то неудачном сексуальном опыте, а о сексе, которого они не хотели. Это секс, который включает в себя использование власти и принуждения».
При этом Венди подчеркивает, что женщины частенько оказываются инициаторами подобного насилия в отношении мужчин. Она опровергает распространённую точку зрения о том, что женщины якобы всегда являются жертвами, а мужчины всегда виновниками насилия. По её мнению, ситуация часто выглядит совсем по-другому. При этом мужчины гораздо реже рассказывают о таких эпизодах, поскольку просто стесняются этого. Они полагают, что в глазах общества будут выглядеть слабаками.