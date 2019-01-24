Звезда сериала «Воронины» оказался на грани нищеты, спасая племянника от рака

Дело в том, что еще в 2016 году племяннику артиста был поставлен страшный диагноз — рак. Чтобы помочь родственнику справиться с недугом, Павел Евгеньевич потратил все свои накопления. Сейчас у семьи все еще есть надежда на спасение близкого человека, но банковские счета опустошены. Именно поэтому Любимцев рассказал о проблеме на странице в социальной сети.

«Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он – круглый сирота, и его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что «сказочно богат». Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах», — рассказал актер.

Звезда сериала «Воронины» уверен, что племянника можно спасти. Он сам продолжает активно работать, но зарплаты катастрофически не хватает на погашение всех счетов. «Самое страшное, что моего племянника продолжают лечить. Парню всего 24 года; врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако, нынешняя наша медицина не работает без денег. «Нет денег – нет и лечения». А деньги огромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю», — сообщил артист.

Разумеется, пост Любимцева взволновал многих его поклонников. На карту артиста тут же стали поступать денежные средства, но вскоре он удалил сообщение из социальной сети. Многие фанаты предположили, что уважаемому актеру было просто неудобно просить деньги у почитателей его творчества, ведь театральные зрители зачастую также оказываются не богатыми людьми.

Ранее Любимцев уже заставлял поклонников беспокоиться, когда опубликовал противоречивое поздравление с Новым годом. В нем он рассказал подписчикам, что сильно устал и измучен.