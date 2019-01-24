Фишка вашего характера по знаку Зодиака, о которой вы могли не знать

Но, оказывается, у каждого представителя зодиакального круга есть и гораздо менее очевидные черты характера, о которых мало кто знает.

Вот особенности каждого знака Зодиака, которые могут вас удивить. Узнайте кое-что новенькое о себе и своих друзьях!

Овен

Главная фишка представителей этого знака в том, что они не боятся сделать первый шаг. И неважно, о чем идет речь: о разговоре с начальством или о признании в любви. Если Овну что-то действительно нужно, то он не боится решительных действий!

Телец

Для людей, рожденных под этим созвездием, огромное значение имеет тесный физический контакт. Тельцы обожают всевозможные прикосновения, объятия и, особенно, поцелуи. Если вы хотите привлечь к себе внимание типичного представителя этого знака, найдите повод взять его за руку!

Близнецы

Люди этого знака намного более творческие, чем сами о себе думают! Особенно хорошо им удается эпистолярный жанр. Почему бы не написать роман в письмах?

Рак

Лучшая психотерапия для людей этого знака - ленивое валяние на пляже. Кроме того, многие женщины-Раки обожают мыть посуду, а мужчины этого знака вряд ли откажутся починить кран!

Лев

Мало кто знает, что Львы обожают сплетни и способны буквально часами висеть на телефоне. А ведь с таким количеством друзей и целой армией поклонников это просто жизненная необходимость!

Дева

Люди этого знака для любой информации способны найти практическое применение. Именно из Дев получаются самые усидчивые и прилежные студенты, которые готовы учиться, учиться и еще раз учиться!

Весы

Представители этого созвездия - самые лучшие слушатели! Если вам позарез нужно выговориться, смело набирайте номер знакомых Весов. Дельного совета, вы, может, и не услышите, зато сочувствия получите море!

Скорпион

Для вас может стать неожиданностью, что самым крутым чувством юмора обладают именно Скорпионы. С чем-чем, а с тонкой игрой слов и здоровым сарказмом у представителей этого знака все в полном порядке!

Стрелец

Собрались в путешествие? Не забудьте взять с собой знакомого Стрельца! Мало того, что люди этого знака легки на подъем, они вполне могут стать вашим гидом.

Козерог

Представители этого созвездия умеют держать язык за зубами. Если вы рассказали Козерогу что-то важное, можете не сомневаться: вашу тайну никто не узнает. Если, конечно, вы не забыли предупредить о том, что это личный секрет!

Водолей

Хотите получить отличный совет? Ищите Водолея! Эти мыслители способны рассмотреть проблему со всех сторон и дать самую настоящую экспертную оценку. Вы готовы услышать правду?

Рыбы

Представители этого знака всегда придут на помощь своим родным, друзьям и даже друзьям друзей. Вот такие они отзывчивые! Рыбы помогут всем, кто в этом по-настоящему нуждается, и при этом ничего не попросят взамен.