Четыре причины: избыток сна вредит вашему организму

Любите поспать? Будьте осторожны, избыток сна может плохо сказаться на вашем здоровье.
Часто случается так, что вы спите долго, но проснувшись не чувствуете себя бодрым, пишет The Epoch Times.
Вот причины, почему не стоит спать слишком долго.
1. Прибавка в весе
Если вы долго спите, то сжигание калорий замедляется, вы становитесь более пассивным.
2. Увеличение риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
Когда вы слишком много спите, вы, как правило, меньше тренируетесь, что приводит к увеличению веса. Это усиливает нагрузку на сердце, даже простые задачи становятся трудными.
Сердце должно работать усерднее, чтобы держать вас в тонусе, и это может увеличить риск сердечного приступа.
3. Депрессия
Если у нас плохое настроение и куча проблем, мы часто просто хотим уснуть. Ведь во сне не нужно ничего решать. Но тут есть ловушка: чем больше вы спите, тем сильнее хотите еще спать.
4. Повышенный риск диабета
Избыток сна может увеличить риск развития диабета в 2,5 раза из-за уменьшения периода бодрствования.
Первый шаг на пути нормализации сна - установить себе режим.
Записывайте, когда и сколько вы спали, что чувствовали после сна.
Ограничьте потребление алкоголя и убедитесь, что в вашем рационе много свежих овощей, белков, полезных жиров и фруктов. Также делайте физические упражнения.
Старайтесь придерживаться здорового образа жизни. За час до сна отключите телевизор, и отложите смартфон. Важно правильно выбрать позу для сна, ведь она влияет на ваше самочувствие и здоровье.