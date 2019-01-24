Пять вещей, которые вы никогда не должны делать в отеле

1. Не забирайте с собой полотенца, посуду и прочие предметы из отеля

Вопреки распространенному мнению, подобным занимаются не только наши соотечественники, но и гости из других стран. Некоторые отдыхающие, любят забирать с собой в качестве сувениров полотенца, халаты, тапочки, посуду и другие предметы из отеля.

А вот забрать одноразовый шампунь, гель для душа, зубную щетку и прочие предметы гигиены можно. Эти вещи предназначены только для вас и в любом случае будут утилизированы после того, как вы выселитесь из отеля.

2. Не ходите по отелю в купальнике

Для некоторых туристов, хождение по отелю в купальнике - привычное дело. Мало того, что это, как минимум не культурно, так еще и не гигиенично - присаживаясь обнаженными частями тела на общественные скамейки и стулья можно подцепить грибковые и другие кожные заболевания.

3. Не уносите еду из ресторана в номер

При питании по системе шведский стол, правила большинства отелей запрещают уносить еду из ресторана с собой в номер. Сделано это не только для борьбы с неадекватными постояльцами, которые очень любят халяву и стараются урвать как можно больше, но и в целях заботы о вашем здоровье. Дело в том, что все продукты имеют определенный срок годности и в случае, если вы заберете еду с собой в номер, а спустя какое-то время съедите ее, есть вероятность заработать пищевое отравление. Поэтому, для того, что бы к отелю не было лишних претензий забирать еду с собой в номер запрещено.

4. Не шумите на территории отеля или в номере поздно вечером

Развеселенные и подвыпившие туристы часто ведут себя шумно. Мы, конечно понимаем, что вы приехали отдыхать и отрываться на полную катушку, но все же следует проявить уважение к остальным отдыхающим.

5. Не курите в номере