Миша Козырев: «Господи, а я думал, что ад — это Киркоров с Басковым... Ан нет»

Музыкальный критик и продюсер телеканала «Дождь» советует своим дочкам группу «Пеп-си», которую слушал в середине 90-х.
«Сегодня утром меня разбудило сообщение от Сергея Жукова, — пишет Миша Козырев в Facebook. — Это артист, лидер группы «Руки Вверх». Который «крошка моя» и «короткие юбчонки», пишет Gazetaby.com.
Спросонья я прочитал:
«Дорогие мои, друзья мои, коллеги мои!
В этой рассылке, уверен только те люди, которые уже научились ценить самое главные ценности — семья, дети, любимые и родные люди. У нас со Стасом Михайловым вышел клип, который именно об этом!
Меня прошиб холодный пот. Я прекратил читать и выключил экран.
«Господи, — пронеслось в голове, — а я думал, что ад — это Киркоров с Басковым... Ан нет!».
Ворочался. Сон не шел.
Хотелось ответить: «Самые главные ценности — это «много тёлок и пива» (с).
Как уберечь детей от крестового похода «икон попсы и шансона» во имя семейных ценностей? Как обезопасить моих девочек?»