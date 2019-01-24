Миша Козырев: «Господи, а я думал, что ад — это Киркоров с Басковым... Ан нет»

«Сегодня утром меня разбудило сообщение от Сергея Жукова, — пишет Миша Козырев в Facebook. — Это артист, лидер группы «Руки Вверх». Который «крошка моя» и «короткие юбчонки», пишет Gazetaby.com.

Спросонья я прочитал:

«Дорогие мои, друзья мои, коллеги мои!

В этой рассылке, уверен только те люди, которые уже научились ценить самое главные ценности — семья, дети, любимые и родные люди. У нас со Стасом Михайловым вышел клип, который именно об этом!

Меня прошиб холодный пот. Я прекратил читать и выключил экран.

«Господи, — пронеслось в голове, — а я думал, что ад — это Киркоров с Басковым... Ан нет!».

Ворочался. Сон не шел.

Хотелось ответить: «Самые главные ценности — это «много тёлок и пива» (с).