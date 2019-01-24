Острая пища помогает в сексе: новое открытие ученых

В опросе участвовали 2 тысячи людей из США. Они отвечали на вопросы о любимой еде и активности в постели. Выяснилось, что любители перчить пищу, то есть острой еды, ведут более активную сексуальную жизнь. В среднем они занимаются сексом 5,3 раза в месяц против 3,2 раза у людей, которые не любят острую пищу.