Чт, 24.01.2019
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Острая пища помогает в сексе: новое открытие ученых

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Секс. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Американские исследователи нашли важную взаимосвязь между предпочтениями в еде в интимной жизнью.

Американское издание New York Post опубликовало результаты исследования про взаимосвязь еды и секса, пишет Mport.ua.

В опросе участвовали 2 тысячи людей из США. Они отвечали на вопросы о любимой еде и активности в постели. Выяснилось, что любители перчить пищу, то есть острой еды, ведут более активную сексуальную жизнь. В среднем они занимаются сексом 5,3 раза в месяц против 3,2 раза у людей, которые не любят острую пищу.

Кстати, другое исследование показало, что острая еда плохо влияет на вкус спермы.

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