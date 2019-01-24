Чт, 24.01.2019
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  • Кто тут плохой мальчик? Деми Роуз возбудила фантазию фанатов, надев БДСМ-костюм

Кто тут плохой мальчик? Деми Роуз возбудила фантазию фанатов, надев БДСМ-костюм

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Demi Rose

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com

23-летняя горячая модель поделилась провокационным образом, добавив к нему не менее интересную подпись. Но подписчики отметили еще кое-что, пишет Лайф.

Модель, похоже, решила провести зиму, отдыхая в теплых краях. На этот раз девушка поделилась двумя снимками из тайского отеля, которые сделал фотограф из Лондона Дэнни Десантос. Деми выложила откровенные фото в кожаном белье с ремнями и пряжками, напоминающем стиль садомазо.

Комплект выгодно подчёркивал знаменитые эффектные формы девушки. И в целом у неё получился довольно раскованный образ. Но она заинтриговала фанатов многозначительной подписью про невинность.

Невинность — своего рода безумие

За несколько часов модели, сменившей бикини на кожаное белье, удалось набрать около 200 тыс. лайков в "Инстаграме". Девушке сделали много комплиментов по поводу внешности и отметили одну "секретную" деталь, которая взволновала особенно внимательных пользователей, — молнию.

Фото смотри ЗДЕСЬ! 

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