Чт, 24.01.2019
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Упс! Хлоя Симс вышла на красную дорожку в платье с пятнами

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Chloe Sims

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

На вручение национальной британской телепремии в Лондоне пришло множество звезд, но больше всего внимания привлекла к себе модель и телеведущая Хлоя Симс. И дело было не в ее пышных формах, которые звезда никогда не стеснялась выставлять напоказ, а в пудровом шелковом платье, на котором виднелись темные пятна.

ФОТО: Matt Crossick / PA Wire/PA Images

Конечно, скорее всего, это следы от снега, который периодически шел в этот вечер в Лондоне, но образ Хлои все равно выглядел неряшливым. Звезде стоило выбрать наряд более темного цвета и из другой ткани – неужели она не читала прогноз погоды? Или хотя бы накинула что-то на плечи. Но, желая продемонстрировать свою фигуру, Симс об этом не подумала. В итоге, вместо восхищения, получила насмешки.

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