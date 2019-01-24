Упс! Хлоя Симс вышла на красную дорожку в платье с пятнами

Конечно, скорее всего, это следы от снега, который периодически шел в этот вечер в Лондоне, но образ Хлои все равно выглядел неряшливым. Звезде стоило выбрать наряд более темного цвета и из другой ткани – неужели она не читала прогноз погоды? Или хотя бы накинула что-то на плечи. Но, желая продемонстрировать свою фигуру, Симс об этом не подумала. В итоге, вместо восхищения, получила насмешки.