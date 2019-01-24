Этому знаку Зодиака сегодня нужно проявить осторожность: гороскоп на 24 января

Читай гороскоп на 24 января!
Овен
Не самый лучший день. Сегодня лучше отсидеться в тени и не предпринимать никаких активных действий. В этот период запаситесь терпением и выдержкой, пусть действия окружающих и сложные ситуации не раздражают вас. Сегодня вы без труда сможете доказать свою правоту, противники не смогут припереть вас к стенке. Также в этот период хорошо заниматься самообразованием, осваивать новые области знаний. Вечером больше отдыхайте уединенно.
Телец
Сегодня в вашей жизни могут произойти интересные события, появиться новые люди, у вас наметятся встречи, поездка. Новые идеи, которые могут появиться у вас в этот день, придадут динамику вялотекущим событиям, возможно, станут ключом в решении текущих вопросов. Сегодня не сидите на месте, постарайтесь сделать как можно больше, что позволит вам значительно преуспеть. Вечером проведите время в кругу семьи или отправляйтесь в гости к друзьям.
Близнецы
Это будет не самый лучший день на этой неделе. События не будут развиваться в нужном направлении, предстоит приложить определенные усилия, чтобы достичь чего-то стоящего. Также в это время будет сложно найти взаимопонимание с окружающими, что станет причиной вашей нервозности, настроение может ухудшиться. Сегодня не стоит планировать важных дел, подписание важных документов отложите на другой день. Планируйте свои действия заранее, в свои планы особо никого не посвящайте.
Рак
Сегодня вам предстоит много общаться, дел будет невпроворот. Этот период будет временем активных действий и принятия определенных решений. В это время можно строить смелые планы, определять для себя цели и не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, все начинания сегодня завершатся благоприятно. Если сегодня вам представится случай переехать, отправиться в командировку, это будет удачное время, когда вы сможете успешно реализовать запланированные мероприятия. Вечером вас будет ожидать прекрасное время встреч с любимыми.
Лев
Сегодня не пасуйте перед трудностями, проявляйте активность в делах, деловую хватку. День будет благоприятный и позволит вам успешно решать текущие задачи, вы сможете воплотить в жизнь свои идеи и замыслы. Также в этот период не откладывайте домашние дела в сторону. Больше общайтесь с близкими, укрепляйте свои позиции, доверительное общение сблизит вас еще больше. Во второй половине дня решайте финансовые вопросы, возвращайте долги и оплачивайте счета.
Дева
День будет сложный. Если сегодня не сможете самостоятельно справиться с делами, то будет хорошо, если вы обратитесь к друзьям или коллегам за помощью. В этот период умейте преодолевать трудные ситуации, не идите на поводу у эмоций и не нервничайте без повода. В этот день осторожно обращайтесь с финансами, лишние траты не порадуют, будут нежелательны. Вечер проведите в уютной домашней обстановке и больше отдыхайте.
Весы
Сегодня обстоятельства могут складываться не в вашу пользу. Будьте предельно собраны и сконцентрируйтесь на текущих делах. Скрупулезно относитесь к работе и не упускайте мелочи из вида, а также следите за поступающей вам информацией. В этот период вам может поступать прибыль, вам вернут долг или вы можете получить подарок от партнера. Сегодня удача не обойдет вас стороной, планируйте важные дела в это время, посещайте общественные мероприятия, знакомьтесь с нужными людьми и налаживайте контакты.
Скорпион
День будет неоднозначный, события могут развиваться двояко и не всегда в вашу пользу. Будьте готовы принимать некоторые удары судьбы. Чтобы избежать лишних проблем в это время, максимально сконцентрируйтесь на работе. Проявите заинтересованность в делах и доводите начатое до конца. Сегодня вы сможете преуспеть, если не будет излишне суетиться и принимать необдуманные решения. В это время вам будет поступать информация, новости вас приятно порадуют и удивят.
Стрелец
Сегодня вам предстоит побороться за место под солнцем. В это период важно заручиться поддержкой руководства, укреплять свои позиции в коллективе. Сегодня открытое и доверительное общение будет играть вам на руку, вы сможете привлечете к себе новых сторонников. Вечером проведите время с вашими любимыми. В это время важно доверительно общаться, что упрочит ваши чувства и отношения.
Козерог
Сегодня постарайтесь оградить себя от неприятных ошибок, казусов, которые могут случиться в этот день. К работе подходите со всей ответственностью, важные решения принимайте очень осмотрительно, финансами не разбрасывайтесь. Поступающую вам информацию анализируйте прежде, чем рассказать о ней окружающим. Вечером больше отдыхайте, проведите это время в уютной домашней обстановке.
Водолей
Сегодня вам предстоит много общаться, активно включиться в работу предстоит с самого утра. Старайтесь в этот период ответственно подходить к решению текущих дел. День будет сложный, от вас потребуется выдержка и концентрация на происходящих событиях. Во второй половине дня можно оплачивать счета и возвращать долги. Вечером отдыхайте в привычной вам обстановке, восстанавливайте силы и занимайтесь тем, что вам по душе.
Рыбы
В этот день могут возникать трудные моменты в общении коллегами. Возможны необоснованные нападки в вашу сторону и критика. Будьте готовы противостоять недоброжелателям, имейте веские доводы, чтобы отстоять свою точку зрения. В этот период не намечайте важных встреч, собеседования и переговоры могут завершиться не в вашу пользу. При этом вам может повезти на любовном фронте. Сегодня отправляйтесь на свидание и проведите время с любимыми.