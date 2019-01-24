Этому знаку Зодиака сегодня нужно проявить осторожность: гороскоп на 24 января

Овен

Не самый лучший день. Сегодня лучше отсидеться в тени и не предпринимать никаких активных действий. В этот период запаситесь терпением и выдержкой, пусть действия окружающих и сложные ситуации не раздражают вас. Сегодня вы без труда сможете доказать свою правоту, противники не смогут припереть вас к стенке. Также в этот период хорошо заниматься самообразованием, осваивать новые области знаний. Вечером больше отдыхайте уединенно.

Телец

Сегодня в вашей жизни могут произойти интересные события, появиться новые люди, у вас наметятся встречи, поездка. Новые идеи, которые могут появиться у вас в этот день, придадут динамику вялотекущим событиям, возможно, станут ключом в решении текущих вопросов. Сегодня не сидите на месте, постарайтесь сделать как можно больше, что позволит вам значительно преуспеть. Вечером проведите время в кругу семьи или отправляйтесь в гости к друзьям.

Близнецы

Это будет не самый лучший день на этой неделе. События не будут развиваться в нужном направлении, предстоит приложить определенные усилия, чтобы достичь чего-то стоящего. Также в это время будет сложно найти взаимопонимание с окружающими, что станет причиной вашей нервозности, настроение может ухудшиться. Сегодня не стоит планировать важных дел, подписание важных документов отложите на другой день. Планируйте свои действия заранее, в свои планы особо никого не посвящайте.

Рак

Сегодня вам предстоит много общаться, дел будет невпроворот. Этот период будет временем активных действий и принятия определенных решений. В это время можно строить смелые планы, определять для себя цели и не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, все начинания сегодня завершатся благоприятно. Если сегодня вам представится случай переехать, отправиться в командировку, это будет удачное время, когда вы сможете успешно реализовать запланированные мероприятия. Вечером вас будет ожидать прекрасное время встреч с любимыми.

Лев

Сегодня не пасуйте перед трудностями, проявляйте активность в делах, деловую хватку. День будет благоприятный и позволит вам успешно решать текущие задачи, вы сможете воплотить в жизнь свои идеи и замыслы. Также в этот период не откладывайте домашние дела в сторону. Больше общайтесь с близкими, укрепляйте свои позиции, доверительное общение сблизит вас еще больше. Во второй половине дня решайте финансовые вопросы, возвращайте долги и оплачивайте счета.

Дева

День будет сложный. Если сегодня не сможете самостоятельно справиться с делами, то будет хорошо, если вы обратитесь к друзьям или коллегам за помощью. В этот период умейте преодолевать трудные ситуации, не идите на поводу у эмоций и не нервничайте без повода. В этот день осторожно обращайтесь с финансами, лишние траты не порадуют, будут нежелательны. Вечер проведите в уютной домашней обстановке и больше отдыхайте.

Весы