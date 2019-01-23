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Неожиданно: кто стал главной звездой Instagram в 2018 году?

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Instagram.

ФОТО: STRINGER / AFP

Аналитики Instagram традиционно подвели итоги 2018 года, основываясь на количестве подписчиков той или иной знаменитости.

Последние несколько лет пальму первенства удерживала певица, модель и актриса Селена Гомес. Но в этом году ей досталось только второе место!

Напомним, что победителя в этом соревновании всегда определяют по количеству подписчиков. Итак, давайте посмотрим, у какой знаменитости было больше всего поклонников в прошлом году, пишет Fabiosa.ru.

3 место: Ариана Гранде

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тройку лидеров открывает 25-летняя американская певица Ариана Гранде. На данный момент на ее страничку в Instagram подписаны 143,3 млн пользователей.

2 место: Селена Гомес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2018 году Селена заняла только второе место. Тем не менее, расстраиваться 26-летней звезде точно не стоит: за ее жизнью внимательно следят 144,6 млн поклонников!

1 место: Криштиану Роналду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ну а вот и наш победитель! В 2018 году первое место по количеству подписок в Instagram занял 33-летний футболист Криштиану Роналду. У него целая армия фанатов: 152,4 млн!

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