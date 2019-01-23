Многие любят шоколад Toblerone, но, оказывается, большинство его едят неправильно

Что ж, как говорится, учиться никогда не поздно! Узнавать новое о привычных вещах — крайне интересно, и сегодня мы с вами раскроем еще одну загадку, пишет Fabiosa.ru.

Наверное, среди вас много сладкоежек, в том числе любителей шоколадки Toblerone.

Даже фанатам лакомства порой надоедает бороться с этими треугольниками. Пытаясь откусить дольку, вы рискуете повредить десны или даже зубы, а чтобы отломить кусочек шоколадки, приходится прикладывать немало усилий.

Нет, производители лакомства вовсе не изверги. Оказывается, все это время мы просто неправильно обращались с Toblerone!

Вместо того чтобы отламывать кусочек наружу, надавите на него по направлению к остальной части плитки.