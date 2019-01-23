Многие любят шоколад Toblerone, но, оказывается, большинство его едят неправильно

В мире много вещей, которые большинство из нас годами делают неправильно, даже не догадываясь об этом. К примеру, вы знали, что соломинку нужно вставлять в это маленькое отверстие на клипсе банок с газировкой?
Что ж, как говорится, учиться никогда не поздно! Узнавать новое о привычных вещах — крайне интересно, и сегодня мы с вами раскроем еще одну загадку, пишет Fabiosa.ru.
Наверное, среди вас много сладкоежек, в том числе любителей шоколадки Toblerone.
Даже фанатам лакомства порой надоедает бороться с этими треугольниками. Пытаясь откусить дольку, вы рискуете повредить десны или даже зубы, а чтобы отломить кусочек шоколадки, приходится прикладывать немало усилий.
Нет, производители лакомства вовсе не изверги. Оказывается, все это время мы просто неправильно обращались с Toblerone!
Вместо того чтобы отламывать кусочек наружу, надавите на него по направлению к остальной части плитки.
Кстати, а вы задумывались, почему шоколадка такой необычной формы? Существует несколько версий. Согласно одной из них, знаменитое лакомство напоминает гору Маттерхорн в швейцарских Альпах, которая и изображена на упаковке. Другая версия гласит, что на выбор формы шоколада Теодора Тоблера вдохновили танцовщицы варьете, которые в конце представления выстраиваются в живую пирамиду.