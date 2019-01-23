Польза отдыха на море или какие болезни лечит соленая вода?

Насморк, хронический ринит

За счет высокого содержания соли, после попадая на слизистую оболочку, морская вода хорошо снимает отек, а так же оказывает противомикробное действие.

Заболевания бронхов и легких

Благодаря содержанию хлора, натрия, кальция, серы и других элементов, морская вода обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Людям имеющим бронхолегочные заболевания рекомендуется отдыхать на курортах с сухим воздухом - Израиль, Египет, Кипр, Тунис, Турция.

Некоторые заболевания кожи

Людям, имеющим такие заболевания как псориаз, экзема и акне отдых на море будет особенно полезен - соленая вода слегка подслушивает кожу, снимает воспаление и ускоряет восстановление тканей.

Сердечно-сосудистые заболевания

В морской воде содержится достаточно большое количество калия - одного из главных элементов отвечающих за слаженную работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, плавание само по себе оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и укрепляет сердечную мышцу.

Болезни опорно-двигательного аппарата

Плавание является одним из основных видов физкультурно-оздоровительных упражнений и позволяет получить умеренную физическую нагрузку. Высокое содержание солей способствует снятию воспаления и отека суставов, а так же улучшает кровообращение.

Лишний вес

Морская вода ускоряет обменные процессы в организме и помогает вывести лишнюю жидкость.

Снятие стресса