Ср, 23.01.2019
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Польза отдыха на море или какие болезни лечит соленая вода?

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Пляж. Иллюстративное фото.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández / Scanpix

В этой статье мы поговорим о том, людям с каким заболеваниями полезно отдыхать на море и купаться в соленой воде, пишет Zen.Yandex.ru.

Насморк, хронический ринит

За счет высокого содержания соли, после попадая на слизистую оболочку, морская вода хорошо снимает отек, а так же оказывает противомикробное действие.

Заболевания бронхов и легких

Благодаря содержанию хлора, натрия, кальция, серы и других элементов, морская вода обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Людям имеющим бронхолегочные заболевания рекомендуется отдыхать на курортах с сухим воздухом - Израиль, Египет, Кипр, Тунис, Турция.

Некоторые заболевания кожи

Людям, имеющим такие заболевания как псориаз, экзема и акне отдых на море будет особенно полезен - соленая вода слегка подслушивает кожу, снимает воспаление и ускоряет восстановление тканей.

Сердечно-сосудистые заболевания

В морской воде содержится достаточно большое количество калия - одного из главных элементов отвечающих за слаженную работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, плавание само по себе оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и укрепляет сердечную мышцу.

Болезни опорно-двигательного аппарата

Плавание является одним из основных видов физкультурно-оздоровительных упражнений и позволяет получить умеренную физическую нагрузку. Высокое содержание солей способствует снятию воспаления и отека суставов, а так же улучшает кровообращение.

Лишний вес

Морская вода ускоряет обменные процессы в организме и помогает вывести лишнюю жидкость.

Снятие стресса

Морская вода насыщена йодом и бромом, которые способствуют снятию стресса. Магний, содержание которого в морской воде достаточно высоко, также необходим для правильной работы нервной системы. Сопутствующим фактором, положительно виляющим на нервную систему является витамин D, который человек получает во время нахождения под солнцем.

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