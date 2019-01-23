Польза отдыха на море или какие болезни лечит соленая вода?

В этой статье мы поговорим о том, людям с каким заболеваниями полезно отдыхать на море и купаться в соленой воде, пишет Zen.Yandex.ru.
Насморк, хронический ринит
За счет высокого содержания соли, после попадая на слизистую оболочку, морская вода хорошо снимает отек, а так же оказывает противомикробное действие.
Заболевания бронхов и легких
Благодаря содержанию хлора, натрия, кальция, серы и других элементов, морская вода обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Людям имеющим бронхолегочные заболевания рекомендуется отдыхать на курортах с сухим воздухом - Израиль, Египет, Кипр, Тунис, Турция.
Некоторые заболевания кожи
Людям, имеющим такие заболевания как псориаз, экзема и акне отдых на море будет особенно полезен - соленая вода слегка подслушивает кожу, снимает воспаление и ускоряет восстановление тканей.
Сердечно-сосудистые заболевания
В морской воде содержится достаточно большое количество калия - одного из главных элементов отвечающих за слаженную работу сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, плавание само по себе оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и укрепляет сердечную мышцу.
Болезни опорно-двигательного аппарата
Плавание является одним из основных видов физкультурно-оздоровительных упражнений и позволяет получить умеренную физическую нагрузку. Высокое содержание солей способствует снятию воспаления и отека суставов, а так же улучшает кровообращение.
Лишний вес
Морская вода ускоряет обменные процессы в организме и помогает вывести лишнюю жидкость.
Снятие стресса
Морская вода насыщена йодом и бромом, которые способствуют снятию стресса. Магний, содержание которого в морской воде достаточно высоко, также необходим для правильной работы нервной системы. Сопутствующим фактором, положительно виляющим на нервную систему является витамин D, который человек получает во время нахождения под солнцем.