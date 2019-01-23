Полуфиналисты конкурса Eesti Laul призывают молодежь пить молоко

Tere и Eesti Laul уже второй год подряд выпускают данное мобильное приложение: в этом году на упаковках молока можно увидеть, как поют все 24 полуфиналиста Eesti Laul. «В прошлом году приложение пользовалось большой популярностью: его скачали 25 000 раз», - рассказала руководитель по маркетингу Tere Катрин Тамм. По словам главного продюссера Eesti Laul Томи Рахула, это помогает познакомить людей поближе с большим количеством хорошей музыки и классных артистов.

Речь идет о технически сложном проекте: сначала всех финалистов сняли на зеленом фоне с высоты 4 метров, что позволило добиться правильного угла съемки, после чего работу продолжили специалисты по компьютерной графике. «Это так называемая дополненная реальность, в которой виртуальная реальность переплетается с нашим миром. Миниатюрные фигурки могут петь с упаковки молока, например, у вас на ладони», - объяснила руководитель по маркетингу Tere Катрин Тамм.

Для этого необходимо купить упаковку молока с символикой Eesti Laul, скачать приложение со страницы app.tere.eu, направить телефон на упаковку, и артисты тут же появятся перед вами.

Более подробную инструкцию по использованию приложения можно найти на упаковке молока. Проект продлится до 16-го февраля, когда состоится финальный концерт Eesti Laul.