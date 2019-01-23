«Кризис в отношениях»: Муцениеце впервые откровенно рассказала о проблемах с Прилучным

Напомним, что несколько месяцев назад поклонники звездой пары заподозрили серьезный разлад в отношениях. Тогда же Агата говорила, что их отношения «поставлены на паузу». Однако вскоре актеры помирились и даже решили родить третьего ребенка.

«Тогда я ему сказала: "Давай обнимемся на прощание". Мы обнялись, и все - оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы куда-то ушли, они стали какими-то мелкими, незначительными, что ли. Когда буря в стакане улеглась, мы поговорили спокойно, без эмоций. Вывод был такой: нельзя негатив копить в семье, как мы это делали весь предыдущий год, - надо все сразу решать на берегу», - призналась она изданию StarHit.

Не так давно фанатов пары потрясла еще одна новость - в СМИ появились слухи о том, что незадолго до Новго года звезда «Мажора» поднял руку на свою супругу, и этот факт даже подтвердили в полиции, хотя сама Агата отрицала все обвинения.

Теперь же в интервью «Собеседнику» она признала кризис в отношениях.

«У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать. Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает... Самое главное в этот момент - сесть и поговорить друг с другом», - сказала Агата.