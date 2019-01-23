Каково это — жить в Швейцарии: 17 неожиданных откровений от человека, который прожил там не один год

Зачастую, читая или слушая людей, которые где-то там побывали, можно испытать самый настоящий диссонанс.

В Сети довольно неоднозначно встретили тред пользователя под ником Stany.ch. Он прожил несколько лет в Швейцарии и опубликовал у себя в Твиттере серию интересных фактов об этой стране. Пользователи нашли в его словах ряд неточностей, но мы решили не оспаривать, а лишь привести самые интересные из его высказываний.

ФОТО: VALENTIN FLAURAUD / EPA

Начинается тред с возмущений автора по поводу обязательной процедуры подрезания связок собакам, которые живут в квартирах. Автора сразу же обвинили во лжи, якобы в Швейцарии эта процедура запрещена. По словам Stany.ch, процедура обязательна и бесплатна.

Не менее интересно обстоит дело с лицензиями на рыбную ловлю. Есть несколько типов таких лицензий, и получение некоторых из них весьма проблематично. Якобы будущих рыбаков обучают тому, как правильно снимать рыбу с крючка, чтобы причинить ей минимум страданий.

ФОТО: VALENTIN FLAURAUD / EPA

В некоторых кантонах Швейцарии официально разрешено есть кошек, это даже такая традиция. Активисты, конечно, пытаются добиться запрета, но пока безуспешно. По словам автора, в тех регионах живут самые консервативные швейцарцы.

Чтобы получить швейцарский паспорт необходимо прожить в стране 10 лет, а последние три года обязательно на одном месте. Потом местный орган проводит экзамен, где спрашивают всё: от истории страны до современного политического устройства. А после этого собирают отзывы твоих соседей. А люди, как говорит автор, там очень злопамятные.

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Готардский туннель — самый длинный туннель, проложенный под Альпами. Ведет из зимней Швейцарии в летнюю Италию. А швейцарские поезда, кстати, еще точнее швейцарских часов. Именно поездами большинство жителей и пользуется.

Роджер Федерер — известный теннисист и практически местный бог. Он буквально на всех рекламных щитах — от рекламы сыра до макарон и шоколада.

ФОТО: JEWEL SAMAD / AFP

Очень и очень высокие цены. Но они оправданы не менее высокими зарплатами и крайне низкими налогами.

Кроме Федерера, швейцарцы очень любят референдумы и устраивают их по любым, даже, казалось бы, ничтожным поводам. Буквально каждые выходные решается какой-то вопрос и каждый гражданин считает своим долгом их посещать.

ФОТО: imageBROKER/Guenter Fischer / imago/imagebroker

Дорогих автомобилей практически нет на дорогах. Основную массу составляют Volkswagen Golf и различные BMW. Без понтов, конечно же, никуда, но всякие Bentley и Ferrari у дядечек за 50. Там работает простой принцип, что у каждого такое авто, на которое он сам заработал.

Для наркоманов существует отдельная государственная программа. В каждом городе есть своего рода ночлежки, где наркоманам выдают небольшие дозы, а также еду и выделяют спальное место. Сделано это для того, чтобы снизить уровень криминала.

ФОТО: / Caters News Agency