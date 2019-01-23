Ср, 23.01.2019
В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Каково это — жить в Швейцарии: 17 неожиданных откровений от человека, который прожил там не один год

Каково это — жить в Швейцарии: 17 неожиданных откровений от человека, который прожил там не один год

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

LAUSANNE, SWITZERLAND

ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

Ни для кого не секрет, что описание в туристической брошюрка очень сильно отличается от реальности. Ведь реклама должна завлечь человека, а не рассказать ему правду, а потому о многих странах у нас сложилось довольно неверное мнение, пишет Офигенно.

Зачастую, читая или слушая людей, которые где-то там побывали, можно испытать самый настоящий диссонанс.

В Сети довольно неоднозначно встретили тред пользователя под ником Stany.ch. Он прожил несколько лет в Швейцарии и опубликовал у себя в Твиттере серию интересных фактов об этой стране. Пользователи нашли в его словах ряд неточностей, но мы решили не оспаривать, а лишь привести самые интересные из его высказываний.

ФОТО: VALENTIN FLAURAUD / EPA

Начинается тред с возмущений автора по поводу обязательной процедуры подрезания связок собакам, которые живут в квартирах. Автора сразу же обвинили во лжи, якобы в Швейцарии эта процедура запрещена. По словам Stany.ch, процедура обязательна и бесплатна.

Не менее интересно обстоит дело с лицензиями на рыбную ловлю. Есть несколько типов таких лицензий, и получение некоторых из них весьма проблематично. Якобы будущих рыбаков обучают тому, как правильно снимать рыбу с крючка, чтобы причинить ей минимум страданий.

ФОТО: VALENTIN FLAURAUD / EPA

В некоторых кантонах Швейцарии официально разрешено есть кошек, это даже такая традиция. Активисты, конечно, пытаются добиться запрета, но пока безуспешно. По словам автора, в тех регионах живут самые консервативные швейцарцы.

Чтобы получить швейцарский паспорт необходимо прожить в стране 10 лет, а последние три года обязательно на одном месте. Потом местный орган проводит экзамен, где спрашивают всё: от истории страны до современного политического устройства. А после этого собирают отзывы твоих соседей. А люди, как говорит автор, там очень злопамятные.

ФОТО: imageBROKER/Günter Gräfenhain / imago/imagebroker

Готардский туннель — самый длинный туннель, проложенный под Альпами. Ведет из зимней Швейцарии в летнюю Италию. А швейцарские поезда, кстати, еще точнее швейцарских часов. Именно поездами большинство жителей и пользуется.

Роджер Федерер — известный теннисист и практически местный бог. Он буквально на всех рекламных щитах — от рекламы сыра до макарон и шоколада.

ФОТО: JEWEL SAMAD / AFP

Очень и очень высокие цены. Но они оправданы не менее высокими зарплатами и крайне низкими налогами.

Кроме Федерера, швейцарцы очень любят референдумы и устраивают их по любым, даже, казалось бы, ничтожным поводам. Буквально каждые выходные решается какой-то вопрос и каждый гражданин считает своим долгом их посещать.

ФОТО: imageBROKER/Guenter Fischer / imago/imagebroker

Дорогих автомобилей практически нет на дорогах. Основную массу составляют Volkswagen Golf и различные BMW. Без понтов, конечно же, никуда, но всякие Bentley и Ferrari у дядечек за 50. Там работает простой принцип, что у каждого такое авто, на которое он сам заработал.

Для наркоманов существует отдельная государственная программа. В каждом городе есть своего рода ночлежки, где наркоманам выдают небольшие дозы, а также еду и выделяют спальное место. Сделано это для того, чтобы снизить уровень криминала.

ФОТО: / Caters News Agency

У себя дома принято мочиться сидя даже мужчинам. Делается это исключительно в целях гигиены, чтобы ненароком не пришлось отмывать потом весь туалет.

Выгорание на работе знакомо не только японцам, в Швейцарии тоже есть подобная проблема. Только решается она там просто: ты идешь к психологу, который подтверждает твое состояние, а потом уже ты можешь работать полдня или полнедели, но за ту же зарплату. Работодатели уже давно пытаются оспорить подобный диагноз, ведь это сильно бьет по их кошелькам.

ФОТО: / Caters News Agency

Очень большую работу государство проделало, чтобы существенно снизить уровень суицидов в стране. У каждого моста есть специальные знаки с номером телефона соответствующей службы, а также натянуты страховочные сетки. К сожалению, это останавливает далеко не всех.

Разрешена эфтаназия. А потому многие приезжают в страну, чтобы безболезненно и легально уйти. Если у тебя соотвествующая справка, то цена вопроса 4 000 франков.

По всей стране разбросано немало панелек. Что примечательно, в домах до 1990 года постройки обязательно есть бомбоубежище в подвале. Около 40 % швейцарцев живут в съемных квартирах независимо от возраста. Никого не удивляют люди преклонного возраста, которые раз в несколько лет меняют жилье.

ФОТО: / Caters News Agency

Кстати, высокие цены никого не пугают не только из-за высокого уровня зарплат, но и потому, что здесь часто бывают скидки. Примерно в течение 10 дней в месяц можно закупать еду за половину стоимости. То же касается практически всего в стране.

Получение прав обойдется тебе примерно в 4 000 франков. Штраф за превышение скорости на 2 км/ч — 40 франков, а дальше в геометрической прогрессии. Также штраф зависит и от твоего дохода.

В любом случае природные красоты Швейцарии уже как минимум отличный повод, наведаться в эту страну. Вершины, от которых захватывает дух, горные озера, которые кажутся созданными только для того, чтобы ими любовались... Невероятная красота! А если ты намерен там поселиться, надеемся, что эта статья станет небольшим практическим руководством.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ