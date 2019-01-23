Каково это — жить в Швейцарии: 17 неожиданных откровений от человека, который прожил там не один год

Ни для кого не секрет, что описание в туристической брошюрка очень сильно отличается от реальности. Ведь реклама должна завлечь человека, а не рассказать ему правду, а потому о многих странах у нас сложилось довольно неверное мнение, пишет Офигенно.
Зачастую, читая или слушая людей, которые где-то там побывали, можно испытать самый настоящий диссонанс.
В Сети довольно неоднозначно встретили тред пользователя под ником Stany.ch. Он прожил несколько лет в Швейцарии и опубликовал у себя в Твиттере серию интересных фактов об этой стране. Пользователи нашли в его словах ряд неточностей, но мы решили не оспаривать, а лишь привести самые интересные из его высказываний.
Начинается тред с возмущений автора по поводу обязательной процедуры подрезания связок собакам, которые живут в квартирах. Автора сразу же обвинили во лжи, якобы в Швейцарии эта процедура запрещена. По словам Stany.ch, процедура обязательна и бесплатна.
Не менее интересно обстоит дело с лицензиями на рыбную ловлю. Есть несколько типов таких лицензий, и получение некоторых из них весьма проблематично. Якобы будущих рыбаков обучают тому, как правильно снимать рыбу с крючка, чтобы причинить ей минимум страданий.
В некоторых кантонах Швейцарии официально разрешено есть кошек, это даже такая традиция. Активисты, конечно, пытаются добиться запрета, но пока безуспешно. По словам автора, в тех регионах живут самые консервативные швейцарцы.
Чтобы получить швейцарский паспорт необходимо прожить в стране 10 лет, а последние три года обязательно на одном месте. Потом местный орган проводит экзамен, где спрашивают всё: от истории страны до современного политического устройства. А после этого собирают отзывы твоих соседей. А люди, как говорит автор, там очень злопамятные.
Готардский туннель — самый длинный туннель, проложенный под Альпами. Ведет из зимней Швейцарии в летнюю Италию. А швейцарские поезда, кстати, еще точнее швейцарских часов. Именно поездами большинство жителей и пользуется.
Роджер Федерер — известный теннисист и практически местный бог. Он буквально на всех рекламных щитах — от рекламы сыра до макарон и шоколада.
Очень и очень высокие цены. Но они оправданы не менее высокими зарплатами и крайне низкими налогами.
Кроме Федерера, швейцарцы очень любят референдумы и устраивают их по любым, даже, казалось бы, ничтожным поводам. Буквально каждые выходные решается какой-то вопрос и каждый гражданин считает своим долгом их посещать.
Дорогих автомобилей практически нет на дорогах. Основную массу составляют Volkswagen Golf и различные BMW. Без понтов, конечно же, никуда, но всякие Bentley и Ferrari у дядечек за 50. Там работает простой принцип, что у каждого такое авто, на которое он сам заработал.
Для наркоманов существует отдельная государственная программа. В каждом городе есть своего рода ночлежки, где наркоманам выдают небольшие дозы, а также еду и выделяют спальное место. Сделано это для того, чтобы снизить уровень криминала.
У себя дома принято мочиться сидя даже мужчинам. Делается это исключительно в целях гигиены, чтобы ненароком не пришлось отмывать потом весь туалет.
Выгорание на работе знакомо не только японцам, в Швейцарии тоже есть подобная проблема. Только решается она там просто: ты идешь к психологу, который подтверждает твое состояние, а потом уже ты можешь работать полдня или полнедели, но за ту же зарплату. Работодатели уже давно пытаются оспорить подобный диагноз, ведь это сильно бьет по их кошелькам.
Очень большую работу государство проделало, чтобы существенно снизить уровень суицидов в стране. У каждого моста есть специальные знаки с номером телефона соответствующей службы, а также натянуты страховочные сетки. К сожалению, это останавливает далеко не всех.
Разрешена эфтаназия. А потому многие приезжают в страну, чтобы безболезненно и легально уйти. Если у тебя соотвествующая справка, то цена вопроса 4 000 франков.
По всей стране разбросано немало панелек. Что примечательно, в домах до 1990 года постройки обязательно есть бомбоубежище в подвале. Около 40 % швейцарцев живут в съемных квартирах независимо от возраста. Никого не удивляют люди преклонного возраста, которые раз в несколько лет меняют жилье.
Кстати, высокие цены никого не пугают не только из-за высокого уровня зарплат, но и потому, что здесь часто бывают скидки. Примерно в течение 10 дней в месяц можно закупать еду за половину стоимости. То же касается практически всего в стране.
Получение прав обойдется тебе примерно в 4 000 франков. Штраф за превышение скорости на 2 км/ч — 40 франков, а дальше в геометрической прогрессии. Также штраф зависит и от твоего дохода.
В любом случае природные красоты Швейцарии уже как минимум отличный повод, наведаться в эту страну. Вершины, от которых захватывает дух, горные озера, которые кажутся созданными только для того, чтобы ими любовались... Невероятная красота! А если ты намерен там поселиться, надеемся, что эта статья станет небольшим практическим руководством.