Пять знаков Зодиака, которые дольше всех злятся после распада отношений

Некоторым, чтобы испытать хоть какое-то удовлетворение после разрыва отношений, просто необходимо испортить жизнь бывшему партнёру.

И поэтому они донимают своих бывших, не в состоянии простить их. Обычно такие люди родились под соответствующими знаками Зодиака и вообще не очень умеют прощать и отпускать прошлое.

Надо ли говорить, что это не самое разумное поведение...?

Злоба и агрессия не могут исправить ситуацию. Возьмите себя в руки и постарайтесь оставить прошлое в прошлом. Поверьте, так будет легче всем!

А вот и те пять знаков, которым в первую очередь адресованы эти слова:

1. Скорпион

У Скорпионов получается справляться со множеством вещей, но только не с расставаниями. Разбитое сердце вызывает у них неподдельную ярость и жажду мести.

Но Скорпионы довольны хитры: они знают, что самая действенная месть — неожиданная. Поэтому они затаятся и будут ждать, пока бывший партнёр расслабится, а тем временем боль от расставания перерастёт в злобу.

После расставания Скорпионы укрепляются в мысли, что партнёр их во всём обманывал и притворялся не таким, какой он есть. Интересно, что новые отношения далеко не всегда смягчают ненависть Скорпиона.

2. Дева

Девы бывают очень любящими и заботливыми, но после разрыва у них обнаруживается другая сторона — и это страшно!

Если чувства Девы глубоко задеты, она не в состоянии простить обидчика. Она затаит злобу против бывшего партнёра, оправдывая ею любую гадость, которую только додумается ему сделать.

Дева вспомнит все секреты, которыми делился с ней бывший, и использует их как боеприпасы для будущей войны. Все малейшие прегрешения и ошибки бывшего превратятся в глазах обиженной Девы в жуткие, непоправимые провалы, о которых она будет помнить всегда.

3. Телец

Тельцу требовалось немало времени, чтобы построить отношения, поэтому разрыв пришёлся ему как удар под дых. Теперь Телец будет очень долго оправляться от удара, и всё это время он будет одержим ушедшими отношениями, бывшей партнёршей и любыми событиями из её новой жизни.

Подобно маньяку, Телец будет следить за ней в интернете. Если она заблокирует его в соцсетях, он создаст фейковый профиль (или два), чтобы ничего не упустить.

А когда бывшая найдёт себе нового, Телец придёт в ярость, и его недовольство вспыхнет с новой силой.

4. Козерог

Козерогу очень хочется вести себя по-взрослому после расставания, но его эго слишком задето, чтобы он мог вот так вот взять и всё простить. Он примется анализировать неудавшиеся отношения и неизбежно придёт к выводу, что всё распалось не по его вине. Со временем он возложит всю ответственность на бывшую партнёршу и начнёт злиться.

Козерог решит, что он всегда всё делал правильно, и хотя он поостережётся называть себя «идеалом», он всё же укрепится в мысли, что для бывшей партнёрши не может быть никого лучше. Чем больше он будет об этом думать, тем ужаснее будет выглядеть в его глазах бывшая.

Пройдёт немало времени, прежде чем Козерог согласится принять на себя какую-то долю ответственности за случившееся и перестанет видеть в бывшей воплощение всех зол.

5. Весы

Весы стремятся к гармонии и любят людей, но забывают об этом, как только их бросает партнёр. Они не умеют справляться с расставанием.

Они проникаются ненавистью к бывшему партнёру, которая остаётся с ними надолго. Весы фантазируют о мести и могут даже предпринимать слабые попытки вернуть бывшего.

Весы не станут подвергать опасности ни себя, ни бывшего партнёра, но по злопамятности они чемпионы. Невинно общаясь с бывшим в соцсетях и с его друзьями в реале, они будут делать вид, что всё прощено, но внутри у них пылает настоящий вулкан эмоций.