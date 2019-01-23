«Попа-то вываливается»: пользователи раскритиковали новые фото Кайли Дженнер

Младшая сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, во время которой она демонстрирует свою фигуру в нижнем белье «на ниточках». Однако комплименты Дженнер в этот раз услышать практически не удалось. Поклонники обрушились на 21-летнюю модель с критикой за ее «далеко не идеальные» формы.