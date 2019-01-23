Ср, 23.01.2019
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  • «Попа-то вываливается»: пользователи раскритиковали новые фото Кайли Дженнер

«Попа-то вываливается»: пользователи раскритиковали новые фото Кайли Дженнер

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Kylie Jenner

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Кайли Дженнер продемонстрировала поклонникам свое белье «на ниточках», но им не понравилось.

Младшая сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, во время которой она демонстрирует свою фигуру в нижнем белье «на ниточках». Однако комплименты Дженнер в этот раз услышать практически не удалось. Поклонники обрушились на 21-летнюю модель с критикой за ее «далеко не идеальные» формы.

— Кайли, это белье вам совершенно не идет. Ваша попа из него прямо вываливается, — написал в комментариях один из пользователей.

— Бюст еще ничего, а вот «ниточки от трусов» прям въедаются в бедра. Некрасиво, — добавил другой.

— Какой-то ужасный зад! — заявил еще один комментатор.

Однако все же нашлись и те, кто назвал Кайли Дженнер «обворожительной в любом образе».

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