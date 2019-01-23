Тревожный январь: астролог Василиса Володина назвала даты новых трагедий

Известная по шоу «Первого канала» «Давай поженимся» астролог Василиса Володина объяснила череду трагедий, произошедших в конце 2018-2019 года с позиции небесных светил. По ее словам, взрывы в Магнитогорске, в Шахтах и в Париже, и убийстве мэра Гданьска напрямую связаны с месяцем затмений, передает TopNews.
«Солнечное затмение 6 января управлялось Сатурном и произошло рядом с Плутоном в знаке Козерога, да еще и Уран в точном квадрате к Лунном узлу. Плутон и Уран обозначают мощную энергию, которая, будучи заперта в земле (Козерог), способна производить резкие разрушения. Эти планеты в связи с земными знаками и обозначают взрывы. Но и не только их, а еще массу критических ситуаций - например, убийство мэра Гданьска», - написала она в Instagram.
Астролог уверена, что впереди еще самая сложная часть первого месяца в году - 24 и 25 января: «Марс будет задевать управителя затмения и саму точку солнечного затмения, и состоится лунное».
Напомним, что в результате взрыва газа в жилом доме российского Магнитогорска рано утром 31 декабря 2018 года погибли 39 человек. 14 января 2019 года произошел взрыв газа в городе Шахты Ростовской области - погибли 5 человек. До этого, 12 января, в Париже взорвалась пекарня - также из-за утечки газа. Жертвами стали четыре человека. 13 января в Гданьске на глазах у многочисленных свидетелей зарезали мэра города.