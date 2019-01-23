Тревожный январь: астролог Василиса Володина назвала даты новых трагедий

«Солнечное затмение 6 января управлялось Сатурном и произошло рядом с Плутоном в знаке Козерога, да еще и Уран в точном квадрате к Лунном узлу. Плутон и Уран обозначают мощную энергию, которая, будучи заперта в земле (Козерог), способна производить резкие разрушения. Эти планеты в связи с земными знаками и обозначают взрывы. Но и не только их, а еще массу критических ситуаций - например, убийство мэра Гданьска», - написала она в Instagram.

Астролог уверена, что впереди еще самая сложная часть первого месяца в году - 24 и 25 января: «Марс будет задевать управителя затмения и саму точку солнечного затмения, и состоится лунное».