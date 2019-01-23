Изуродованная пластической операцией видеоблогерша покончила с собой

За день до самоубийства 23-летняя жительница восточной провинции Аньхой была спасена из пожара. Спасатели вытащили ее с 18-го этажа горящего здания. На опубликованном в соцсетях видео было слышно, как Лю кричит, что не хочет, чтобы кто-либо видел ее лицо, пишет Lenta.

Лю приняла решение изменить внешность в 2018 году. Издание отмечает, что до операции девушка была привлекательной, однако пошла на изменения ради привлечения большего числа подписчиков.

После неудачной операции китаянка перестала выходить из дома, а ее парень прекратил с ней отношения.

South China Morning Post пишет, что пластическая хирургия переживает бум в Китае. Ресурс объясняет это ростом дохода населения и культом идеального внешнего вида в социальных сетях.