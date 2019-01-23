Изуродованная пластической операцией видеоблогерша покончила с собой
Китайская видеоблогерша по фамилии Лю покончила с собой после неудачной пластики, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.
За день до самоубийства 23-летняя жительница восточной провинции Аньхой была спасена из пожара. Спасатели вытащили ее с 18-го этажа горящего здания. На опубликованном в соцсетях видео было слышно, как Лю кричит, что не хочет, чтобы кто-либо видел ее лицо, пишет Lenta.
Лю приняла решение изменить внешность в 2018 году. Издание отмечает, что до операции девушка была привлекательной, однако пошла на изменения ради привлечения большего числа подписчиков.
После неудачной операции китаянка перестала выходить из дома, а ее парень прекратил с ней отношения.
South China Morning Post пишет, что пластическая хирургия переживает бум в Китае. Ресурс объясняет это ростом дохода населения и культом идеального внешнего вида в социальных сетях.
В декабре 2018 года британская звезда реалити-шоу и фотомодель Кэти Прайс выставила на всеобщее обозрение свою операцию по подтяжке лица. Девушка, находящаяся под местным наркозом, вела трансляцию по исправлению предыдущей неудачной пластики, за что навлекла на себя гнев в соцсетях.