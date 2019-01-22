Три простых способа распознать социопата

Холодные, но при этом невероятно обаятельные, практически не испытывающие страха и готовые на любой риск - такие люди могут быть очень опасны, пишет Fabiosa.ru.

Социопаты — превосходные актеры. Далеко не каждый психиатр сумеет сразу же их распознать!

Дело в том, что диссоциальное расстройство личности не врожденное: если психопатами рождаются, то социопатия обычно — последствие травмы, полученной в детстве (например, насилия, физического или эмоционального).

Как же вычислить социопата?

Есть три явных признака, которые могут указывать на социопатию.

1. Хроническая ложь

Один из главных признаков социопатии - постоянная ложь по поводу и без. Это отличный способ манипулировать человеком!

Социопаты всегда знают, что именно нужно сказать, чтобы добиться желаемого. Также они легко находят оправдания, когда не могут справиться с какой-то задачей.

Важно уметь вовремя распознавать такие манипуляции!

2. Сознательное игнорирование вопросов

Социопаты часто используют очень странный и жестокий способ манипулирования людьми: сознательное избегание серьезных разговоров.

Таким образом, они сознательно занижают самооценку человека и заставляют его чувствовать сильный дискомфорт. Чем дольше вы будете ждать ответа психопата, тем больнее вам будет!

3. Отсутствие стыда, сожаления либо чувства вины

Подобные чувства социопатам неведомы. Они способны предавать, лгать, интриговать и угрожать без зазрения совести. Такие люди всегда "идут по головам", действуя исключительно в своих интересах. Кстати, именно благодаря этому качеству, социопаты часто добиваются больших успехов в бизнесе и политике!