Памела Андерсон раскритиковала порно

51-летняя голливудская актриса и модель Памела Андерсон в социальных сетях обвинила порнографию и компьютерные игры в том, что они делают мужчин глупее, об этом сообщает издание Gazeta.ru.
Актриса в своем Twitter-аккаунте разместила белый стих, где отметила, что последствия влияния этих развлечений на мыслительный процесс необратимы, пишет Rus.tvnet.lv.
"Болезнь пустой головы / Порнография и PlayStation / Как много хороших мужчин мы потеряли из-за них / Ушли / Без возврата",
- пишет Памела.
Звезда уверена, что выбор есть не только у взрослых, но и у детей и они его сделают в пользу саморазвития.
"Я верю, что дети могут быть смелыми / И восстать против всего этого / Кошмара",
— делает вывод она.
Напомним, в 1989 Памела впервые попала на обложку журнала Playboy и стала сотрудничать с компанией на постоянной основе, в том числе, снялась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV. После участия в сериале "Спасатели Малибу" звезда получила статус секс-символа США.
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