Памела Андерсон раскритиковала порно

Актриса в своем Twitter-аккаунте разместила белый стих, где отметила, что последствия влияния этих развлечений на мыслительный процесс необратимы, пишет Rus.tvnet.lv.

"Болезнь пустой головы / Порнография и PlayStation / Как много хороших мужчин мы потеряли из-за них / Ушли / Без возврата",

- пишет Памела.

ФОТО: https://twitter.com/pamfoundation

Звезда уверена, что выбор есть не только у взрослых, но и у детей и они его сделают в пользу саморазвития.

"Я верю, что дети могут быть смелыми / И восстать против всего этого / Кошмара",

— делает вывод она.

Напомним, в 1989 Памела впервые попала на обложку журнала Playboy и стала сотрудничать с компанией на постоянной основе, в том числе, снялась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV. После участия в сериале "Спасатели Малибу" звезда получила статус секс-символа США.