Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании

Как сообщает Radar Online, в изнасиловании Брауна обвинила 24-летняя женщина. По ее словам, инцидент произошел в номере отеля певца в ночь на 16 января. Предполагаемая жертва познакомилась с Брауном в клубе Le Crystal, расположенном на Елисейских полях, передает Lenta.ru.

В мае 2018 года Брауна обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако тот сумел предоставить алиби.