Как же так? Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина

Поклонники певицы наперебой спешат отметить тот факт, что Дени стал очень похож на «деда Максима» – Максима Галкина, пятого мужа Аллы Пугачевой, пишут Dni. Хотя кровного родства между ними нет. Настоящий дед Дени – Миколас Орбакас, который видит внука нечасто. Тем более, что Примадонна развелась с ним еще в 1973-м году – Галкину в ту пору едва исполнилось три года.

«Присмотритесь – он похож на Галкина, особенно нижняя губа... Красава!», «Вылитый Галкин в юности!», «А это точно сын не от Галкина?», – удивляется народ в комментариях и восхищается тем, что Дени Байсаров уже на голову перорос Кристину Орбакайте.