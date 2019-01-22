«Аж тошно»: фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Музыкант разместил фотографию со своим сыном в Instagram. Семейный снимок разделил подписчиков Сергея Лазарева на два лагеря.
Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. «Тотальный релакс... С сынулей решили захватить еще немного солнца...» – написал Сергей Лазарев.
Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним: «А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?», «А жена где?», «Кто мать?», – спрашивали пользователи. Сам музыкант проигнорировал все вопросы.
Один из подписчиков отметил, что певцу не следует делиться с публикой подробностями своей личной жизни. «Аж тошно. Как будто все свечку держат постоянно. Если он не разглашает свою личную жизнь, нечего надумывать и писать несуразицу под фото с ребенком», – заявил он.
Другие поклонники Сергея Лазарева остались довольны фотографией и похвалили молодого отца за заботу о ребенке. «Какие милые!», «Крутые пацаны!», «Вот это действительно тотальный релакс. Никита – прелесть. Милости сплошные», «Сергей любит своего сына и души в нем не чает. Это самое главное», «Солнечные мальчишки!», «Как же повезло вашему сыну! Вы очень хороший папа!» – написали пользователи.