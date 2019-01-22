«Аж тошно»: фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. «Тотальный релакс... С сынулей решили захватить еще немного солнца...» – написал Сергей Лазарев.

Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним: «А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?», «А жена где?», «Кто мать?», – спрашивали пользователи. Сам музыкант проигнорировал все вопросы.

Один из подписчиков отметил, что певцу не следует делиться с публикой подробностями своей личной жизни. «Аж тошно. Как будто все свечку держат постоянно. Если он не разглашает свою личную жизнь, нечего надумывать и писать несуразицу под фото с ребенком», – заявил он.