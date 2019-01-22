«Дряхлые старушки»: Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой

Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову, опубликовав их архивное фото. Многие комментаторы сочли его неудачным, пишут Dni.
20 января у Ирины Аллегровой был день рождения. «Шальная императрица», как зовут за глаза артистку, получила массу поздравлений, в том числе от коллег по отечественному шоу-бизнесу. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, хотя в народе муссируются слухи о давнем соперничестве двух див.
«Ириша, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь», – написала Алла Пугачева на своей страничке в Instagram, сопроводив поздравление общей фотографией с именинницей.
Почему-то не всем подписчикам Примадонны понравился снимок. Многие сочли его неудачным. «Где вы видите шикарных женщин? Две дряхлые старушки», «Они не поют, гнусавят», «Для поздравления выбрано неудачное фото, на мой вкус...», «Вот это фоооото», «Оригинальное поздравление выбрала Алла для соперницы. Наверное, долго перебирала фотки, пока не нашла такую, где Ирина получилась, мягко говоря, не очень... люблю Аллу, но это уже перебор. Ирине счастья, здоровья и успехов!» – высказались проницательные комментаторы.