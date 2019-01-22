«Дряхлые старушки»: Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой

20 января у Ирины Аллегровой был день рождения. «Шальная императрица», как зовут за глаза артистку, получила массу поздравлений, в том числе от коллег по отечественному шоу-бизнесу. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, хотя в народе муссируются слухи о давнем соперничестве двух див.

«Ириша, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь», – написала Алла Пугачева на своей страничке в Instagram, сопроводив поздравление общей фотографией с именинницей.