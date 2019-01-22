Фото: пользователи соцсетей не оценили новый купальник Волочковой

Пользователи не оценили наряда Волочковой. «Анастасия ждет хайпа, она его получает, выставляя такого плана фото», — написал пользователь tanchik0904mail.ru. «Неужели, отдыхая на Мальдивах, совсем нечего надеть приличнее?!» — возмущается zarina.sukhorukova.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах. Многие российские подписчики сообщили в комментариях, что очень рады ее решению. Но балерина передумала менять место жительства.