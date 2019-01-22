Вт, 22.01.2019
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  • Фото: пользователи соцсетей не оценили новый купальник Волочковой

Фото: пользователи соцсетей не оценили новый купальник Волочковой

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

Балерина вновь позирует в полупрозрачном купальнике, через который просвечивает грудь.

«Красивый теплый мальдивский вечер», — написала Волочкова на своей странице.

Пользователи не оценили наряда Волочковой. «Анастасия ждет хайпа, она его получает, выставляя такого плана фото», — написал пользователь tanchik0904mail.ru. «Неужели, отдыхая на Мальдивах, совсем нечего надеть приличнее?!» — возмущается zarina.sukhorukova.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах. Многие российские подписчики сообщили в комментариях, что очень рады ее решению. Но балерина передумала менять место жительства.

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