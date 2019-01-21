Жаркие выходные знаменитостей: Валерия, Ольга Бузова, Волочкова и другие

Зимние выходные звезд российского шоу-бизнеса прошли в жаркой атмосфере. Русский TVNET подготовил еженедельную подборку фотографий знаменитостей.
Алексей Воробьев
Ольга Бузова
Алла Пугачева и Максим Галкин
Игорь Николаев
Анастасия Волочкова
Неужели этот день рождения только раз в году?😔 Но он у меня будет продолжаться целую неделю. И завтра состоится празднование и презентация клипа и новой книги.👍🏼 спасибо всем, кто меня поздравил и прислал цветы!!!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения
Анна Семенович
Любимая @grebenkina_official это потрясающий день рождения ! Спасибо за потрясающий спектакль #шоупошлонетак 😂 я в восторге ❤️😍 Спасибо всем актерам и участникам спектакля за удовольствие ,и огромное спасибо @100tskaya , я с огромным удовольствием приду на этот спектакль ещё раз 😍 Кто не был рекомендую, я хохотала до слез 🤣 #шоупошлонетак #деньрождения #спектакль #позитивщики❤️❤️❤️
Дима Билан
Продолжаем подготовку к @bilansplanet #ПЛАНЕТАБИЛАН! 💫Вас ждет настоящий океан откровений... То ,о чем я не говорю ,но могу передать через музыку ... 6 февраля - #Москва - #ВТБАрена, 22 февраля - #СанктПетербург - #Ледовыйдворец! Ссылка на билеты в шапке профиля! #билан #димабилан #17дней
Александр Ревва
Когда мы с моим другом и кинорежиссером Марюсом Вайсбергом @weisbergfilms искали образ главной героини фильма «Бабушка лёгкого поведения» Александры Павловны Фишман, я перемерил десятки женских платьев, туфлей, париков, очков.. Честно говоря, мы изначально вообще не думали о пластическом гриме.., но то ли треугольное скуластое лицо актёра, то ли его брутальный кадык вынудили нас применить пластику.. Друзья!!! ну а что (или кто) в конечном итоге получилось вы сможете увидеть сегодня на канале ТНТ в 21.00 в фильме «Бабушка лёгкого поведения» #архив #интересно #офильме #кинокомедия #продолжениескоровкино #бабушкалегкогоповедения2 #ааааа
Светлана Лобода
Сергей Лазарев
Анна Седокова
А мне прислали фото наших девочек с #KHLallstars Теперь, у них есть джерси девочек из женской хоккейной лиги с автографами и ,кажется, заряд положительных эмоций. Мы обещаем сделать ещё много много маленьких и больших хороших дел в будущем. Спасибо @khl и @lysenkovtv за помощь в организации и мою @ksenia_bezuglova за ежедневную мотивацию становиться лучше ❤️
Валерия
Друзья мои, наконец череда праздников подошла к завершению и пора возвращаться к своему привычному режиму, а кто-то, возможно, хочет начать делать первые шаги на пути к здоровому образу жизни. Так вот, первым делом нужно наладить питание. Это возможно сделать самостоятельно: изучить профессиональную литературу на эту тему, применить к себе, учитывая все свои особенности (непереносимость продуктов, аллергию, заболевания и тд), высчитать необходимую калорийность, рассчитать рацион с учётом физических нагрузок. Все возможно, но довольно сложно. А есть и другой путь: для этого мы вместе с @eminofficial и создали СЕРВИС ДОСТАВКИ ПОЛЕЗНОЙ И ОЧЕНЬ ВКУСНОЙ ЕДЫ @nosecretbyvaleriya где работают лучшие специалисты в области ЗОЖ. Профессиональный диетолог подберёт самую оптимальную для вас программу, и вы каждое утро сможете получать свежеприготовленную еду в сумке-холодильнике на целый день. Вам останется только по необходимости ее подогреть и все. Второй важный момент - физические нагрузки. Выберете любой подходящий вид фитнеса и занимайтесь РЕГУЛЯРНО. Систематичность в любом деле приводит к результату. Я уже три дня, как вернулась к ежедневным тренировкам и правильному питанию. Что скрывать, были и у меня отклонения от курса в праздники, о чем, кстати, я не жалею. Главное - вовремя остановиться 😜 А вы уже встали на путь #зож?