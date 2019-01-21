Вт, 22.01.2019
Фильм-разоблачение о «Битве Экстрасенсов» произвел настоящий фурор СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Жаркие выходные знаменитостей: Валерия, Ольга Бузова, Волочкова и другие

Жаркие выходные знаменитостей: Валерия, Ольга Бузова, Волочкова и другие

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: https://www.instagram.com/valeriya

Зимние выходные звезд российского шоу-бизнеса прошли в жаркой атмосфере. Русский TVNET подготовил еженедельную подборку фотографий знаменитостей.

Алексей Воробьев

Ольга Бузова

Алла Пугачева и Максим Галкин

Игорь Николаев

Анастасия Волочкова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неужели этот день рождения только раз в году?😔 Но он у меня будет продолжаться целую неделю. И завтра состоится празднование и презентация клипа и новой книги.👍🏼 спасибо всем, кто меня поздравил и прислал цветы!!!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Анна Семенович

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимая @grebenkina_official это потрясающий день рождения ! Спасибо за потрясающий спектакль #шоупошлонетак 😂 я в восторге ❤️😍 Спасибо всем актерам и участникам спектакля за удовольствие ,и огромное спасибо @100tskaya , я с огромным удовольствием приду на этот спектакль ещё раз 😍 Кто не был рекомендую, я хохотала до слез 🤣 #шоупошлонетак #деньрождения #спектакль #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Дима Билан

Александр Ревва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда мы с моим другом и кинорежиссером Марюсом Вайсбергом @weisbergfilms искали образ главной героини фильма «Бабушка лёгкого поведения» Александры Павловны Фишман, я перемерил десятки женских платьев, туфлей, париков, очков.. Честно говоря, мы изначально вообще не думали о пластическом гриме.., но то ли треугольное скуластое лицо актёра, то ли его брутальный кадык вынудили нас применить пластику.. Друзья!!! ну а что (или кто) в конечном итоге получилось вы сможете увидеть сегодня на канале ТНТ в 21.00 в фильме «Бабушка лёгкого поведения» #архив #интересно #офильме #кинокомедия #продолжениескоровкино #бабушкалегкогоповедения2 #ааааа

Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

Светлана Лобода

Сергей Лазарев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовим сюрпризы! #сьемки 🎬🎥

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Анна Седокова

Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья мои, наконец череда праздников подошла к завершению и пора возвращаться к своему привычному режиму, а кто-то, возможно, хочет начать делать первые шаги на пути к здоровому образу жизни. Так вот, первым делом нужно наладить питание. Это возможно сделать самостоятельно: изучить профессиональную литературу на эту тему, применить к себе, учитывая все свои особенности (непереносимость продуктов, аллергию, заболевания и тд), высчитать необходимую калорийность, рассчитать рацион с учётом физических нагрузок. Все возможно, но довольно сложно. А есть и другой путь: для этого мы вместе с @eminofficial и создали СЕРВИС ДОСТАВКИ ПОЛЕЗНОЙ И ОЧЕНЬ ВКУСНОЙ ЕДЫ @nosecretbyvaleriya где работают лучшие специалисты в области ЗОЖ. Профессиональный диетолог подберёт самую оптимальную для вас программу, и вы каждое утро сможете получать свежеприготовленную еду в сумке-холодильнике на целый день. Вам останется только по необходимости ее подогреть и все. Второй важный момент - физические нагрузки. Выберете любой подходящий вид фитнеса и занимайтесь РЕГУЛЯРНО. Систематичность в любом деле приводит к результату. Я уже три дня, как вернулась к ежедневным тренировкам и правильному питанию. Что скрывать, были и у меня отклонения от курса в праздники, о чем, кстати, я не жалею. Главное - вовремя остановиться 😜 А вы уже встали на путь #зож?

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ