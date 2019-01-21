Беременна!? Округлившийся живот Рудковской взбудоражил фанатов

Завтрак на фоне тихого парижского пейзажа вызвал целую бурю в Instagram Рудковской. Дотошные фанаты разглядели у нее на снимке округлившийся живот. Беременность известного продюсера сразу же стала темой номер один для обсуждения.

"Наверное, это потому, что все Ваши подписчики ждут от Вас такой же красивой и похожей на Вас дочурки", "А Вы хотите еще ребенка? Если хотите, то кого: мальчика или девочку?", "Значит, надо забеременеть и родить еще одного фигуриста или фигуристку…", "Тоже подумала, что вы в положении", "Будто беременная", – наперебой писали под снимком поклонники.

Некоторые комментаторы сразу выказали предположения, что это просто неудачный ракурс. Они пытались объяснить оппонентам, что на других недавних фотографиях никакого живота не видно. Однако сторонников конспирологии убедить не удавалось: те утверждали, что Рудковская просто хорошо скрывает беременность.

В конце концов не выдержала сама Рудковская. "Первый раз в истории мою вторую руку, держащую плед, принимают за животик 9 месяцев), который на всех предыдущих видео в упор не видно", – написала продюсер. Только после этого споры утихли, пишет Teleprogramma.pro.