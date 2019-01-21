Пн, 21.01.2019
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  • Беременна!? Округлившийся живот Рудковской взбудоражил фанатов

Беременна!? Округлившийся живот Рудковской взбудоражил фанатов

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Яна Рудковская с сыном

ФОТО: Instagram

Снимок отдыхающей в Париже Яны Рудковской вызвал ажиотаж среди подписчиков ее микроблога. Поклонники решили, что продюсер беременна – и удивились, что Яне так долго удавалось скрывать свое положение.

Завтрак на фоне тихого парижского пейзажа вызвал целую бурю в Instagram Рудковской. Дотошные фанаты разглядели у нее на снимке округлившийся живот. Беременность известного продюсера сразу же стала темой номер один для обсуждения.

"Наверное, это потому, что все Ваши подписчики ждут от Вас такой же красивой и похожей на Вас дочурки", "А Вы хотите еще ребенка? Если хотите, то кого: мальчика или девочку?", "Значит, надо забеременеть и родить еще одного фигуриста или фигуристку…", "Тоже подумала, что вы в положении", "Будто беременная", – наперебой писали под снимком поклонники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторые комментаторы сразу выказали предположения, что это просто неудачный ракурс. Они пытались объяснить оппонентам, что на других недавних фотографиях никакого живота не видно. Однако сторонников конспирологии убедить не удавалось: те утверждали, что Рудковская просто хорошо скрывает беременность.

В конце концов не выдержала сама Рудковская. "Первый раз в истории мою вторую руку, держащую плед, принимают за животик 9 месяцев), который на всех предыдущих видео в упор не видно", – написала продюсер. Только после этого споры утихли, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, что супруг Рудковской, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, недавно перенес операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника.  Симптомы болезни проявились у фигуриста еще в 2018 году, но он долго не ложился на стол хирургов, не желая оставлять свое ледовое шоу. И только во время перерыва в выступлениях Плющенко решил заняться здоровьем.

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