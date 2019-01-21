Инсайдер: Меган Маркл страдает от глубочайшей депрессии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в депрессии - такими заголовками пестрят мировые издания, которые недавно раскритиковали яркий образ беременной Меган для посещения приюта для животных.

Такое неприятное состояние герцогини журналисты объясняют большим одиночеством и изоляцией, с которой женщине пришлось столкнуться, передает The Sun.

ФОТО: Rogers George/SIPA / Rogers George/SIPA

37-летняя американка Меган Маркл не может справиться с психологическим давлением со стороны королевских родственников и прессы.

В частности, жену принца Гарри крайне огорчают ее напряженные отношения с другой королевской невесткой – Кейт Миддлтон. Из-за этого у Меган даже ухудшилось здоровье. Последнее Рождество две семьи праздновали врозь. Не пришли Меган Маркл и принц Гарри и на день рождения герцогини Кембриджской.

Еще одной причиной постоянных стрессов для Меган Маркл стало отсутствие друзей рядом. Инсайдеры сообщают, чтобы хоть как-то следить за их жизнью, Маркл создала фейковую страницу в Instagram. Свою настоящую она была вынуждена закрыть, когда объявила об отношениях с принцем Гарри.

Но после Рождества герцогине Сассекской пришлось вообще отказаться от пользования соцсетями. Она не в состоянии выдержать существующий там шквал критики.

"У Меган столько забот. Она ждет ребенка, и при этом ей надо бороться с пристальным вниманием со стороны общественности. Такая ситуация для нее крайне стрессовая", - сообщил инсайдер.

ще раньше сообщалось, что герцогиня Сассекская не ладит и со своими помощниками. Те называют ее монстром и увольняются. Не добавляют уверенности в себе и не красят репутацию герцогини и ее родственники - отец и сводные брат и сестра.