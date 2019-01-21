Мужской взгляд: зачем женятся представители разных знаков Зодиака

«Зачем, зачем? Затем!», — ответит любой приличный мужик на этот вопрос. Но нас не проведешь! Астрологи эзотерического сервиса Astro7 рассказали, зачем женятся знаки Зодиака.
Овен
Овен женится, чтобы устроить крутую гулянку для дружбанов. Именно так, а не “Я ее так люблю! Жить без нее не могу!”, он объяснит свою свадьбу. И никто не узнает, как он смиренно стоял на коленях, пока его возлюбленная на глаз оценивала количество карат в бриллианте на “трофейном” кольце. Все потому, что все дружбаны уже женились, только он один, как дурак, без ансамбля.
Телец
Телец женится, чтобы основать клан, не Сопрано, но тем не менее. Да и вообще, с женой в хозяйстве намного удобнее, ни посуду мыть не надо, ни убирать в квартире, ни трусы гладить. Но в этой бочке дегтя есть ложка меда — если Телец женится, то, скорее всего, раз и навсегда. Так что его супруга может со спокойным сердцем выполнять обязанности домработницы — муж ее навеки.
Близнецы
Близнецы женятся случайно, чаще в похмельном бреду. Тут он пел в караоке “И там шальная императрица в объятьях юных кавалеров забывает обо всем…” и нетвердой рукой подливал спутнице шампанское, а завтра, бац, женат. Все потому, что в трезвом виде, услышав женское “Стасик, давай поженимся”, они мастерски прикинутся мертвыми и, пока любимая в панике ищет аптечку, сбегут.
Рак
Рак женится для того, чтобы испортить жизнь женщине, которая припеваючи жила до его появления на горизонте. Как только он увидит, что кому-то хорошо, посиделки с подругами по вечерам и косметолог в выходные, тут он, милый, появится. Хвать клешней и в ЗАГС, невзирая на крики и мокрый от слез паспорт. И, главное, с ним же не разведешься — в зодиаке Рак главный семьянин.
Лев
Лев женится для того, чтобы образовать прайд и всеми там командовать. И, поверьте, все будет как взаправдашнем прайде: Лев будет наслаждаться жизнью, а его супруга будет подавать ему то первое, то второе, то водички ему попить, то кофе, а в промежутках восхищаться им, мужиком, и воспитывать детей. Как только Лев встретит женщину, способную на все это, тут же женится.
Дева
Дева женится из жадности. Он, бедненький, столько инвестировал в отношения… А если еще и в любимую пришлось инвестировать, там грудь ей побольше сделать или одеть прилично, то, все, Деву не остановить. “Как бы эта тетка другому не досталась. А я себе (зачеркнуто) ей грудь подарил…”, — скажет Дева и свадьбе быть. А вот тут уже его не переубедить – легче выйти замуж, чем сказать Деве “нет”.
Весы
Ура, в зодиакальном созвездии есть люди, которые женятся не “потому”, а по любви. Но так как Весы — те еще “искусствоведы”, на поиски Той Самой Единственной и Идеальной у них уходят годы. А пока на горизонте не нарисовалась их принцесса, то приходится Весам довольствоваться золушками, у которых есть один большой плюс — они готовы терпеть эти самые Весы.
Скорпион
“Подчинение и унижение” — это про брак со Скорпионом. Проверенный способ остаться без их руки и сердца — это ходить за ними с носовым платочком и плакать: “Петечка, мне уже 35 лет. Я хочу детей и семью! Давай поженимся!”. А вот если девушка неприступна, как Форт-Нокс, Скорпионы тут же пришлют к ней сватов только потому, что ему кто-то посмел отказать.
Стрелец
Стрельцы женятся потому, что “почему бы и нет?”. Если начистоту, проблема не в том, как их женить на себе, а как потом удержать. Это вообще их хобби — жениться и разводиться, к 40 годам у них в паспорте не будет пустого места для штампов, а с тетечками в ЗАГСе они будут закадычными друзьями. Вполне возможно, на одной из них он тоже когда-то женится… Так что выходить замуж за Стрельца есть смысл только если в четвертый раз и просто хочется отличную вечеринку.
Козерог
Козероги женятся не “почему”, а по расчету. Еще на первом свидании он оценил свою избранницу, дал ей заполнить анкетку, узнал телефон ее терапевта, провел разведку боем у бабушек на лавочке под ее домом. Если Козероги посчитали на своем калькуляторе и все сошлось, и девушка из порядочной семьи, и скромная, и экономная, и хозяйственная, то свадьбе быть.
Водолей
Водолеи избегают брака всеми силами, в сотый раз втолковывая своей любимой, что “Штамп в паспорте — это не главное, главное — наши чувства”. Из этого следует простой вывод, если Водолей сделал предложение руки и сердца, значит, его взяли или измором, или пытками. Ну а еще можно превратить их жизнь в цирк, чтобы им было весело и они не захотели покидать представление.
Рыбы
Рыбы женятся для того, чтобы и в 30, и в 40, и в 50 лет оставаться сыночком. Нет, не в том смысле, чтобы быть милым и вызывать у всех умиление, а чтобы его поили, кормили, одевали, по головке гладили, сказки на ночь читали. Но если у мамы Рыб есть какие-то права, заставить шапку надеть или не пустить “к этой Наташке”, то у жены в браке будут только одни обязанности.