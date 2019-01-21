Мужской взгляд: зачем женятся представители разных знаков Зодиака

Овен

Овен женится, чтобы устроить крутую гулянку для дружбанов. Именно так, а не “Я ее так люблю! Жить без нее не могу!”, он объяснит свою свадьбу. И никто не узнает, как он смиренно стоял на коленях, пока его возлюбленная на глаз оценивала количество карат в бриллианте на “трофейном” кольце. Все потому, что все дружбаны уже женились, только он один, как дурак, без ансамбля.

Телец

Телец женится, чтобы основать клан, не Сопрано, но тем не менее. Да и вообще, с женой в хозяйстве намного удобнее, ни посуду мыть не надо, ни убирать в квартире, ни трусы гладить. Но в этой бочке дегтя есть ложка меда — если Телец женится, то, скорее всего, раз и навсегда. Так что его супруга может со спокойным сердцем выполнять обязанности домработницы — муж ее навеки.

Близнецы

Близнецы женятся случайно, чаще в похмельном бреду. Тут он пел в караоке “И там шальная императрица в объятьях юных кавалеров забывает обо всем…” и нетвердой рукой подливал спутнице шампанское, а завтра, бац, женат. Все потому, что в трезвом виде, услышав женское “Стасик, давай поженимся”, они мастерски прикинутся мертвыми и, пока любимая в панике ищет аптечку, сбегут.

Рак

Рак женится для того, чтобы испортить жизнь женщине, которая припеваючи жила до его появления на горизонте. Как только он увидит, что кому-то хорошо, посиделки с подругами по вечерам и косметолог в выходные, тут он, милый, появится. Хвать клешней и в ЗАГС, невзирая на крики и мокрый от слез паспорт. И, главное, с ним же не разведешься — в зодиаке Рак главный семьянин.

Лев

Лев женится для того, чтобы образовать прайд и всеми там командовать. И, поверьте, все будет как взаправдашнем прайде: Лев будет наслаждаться жизнью, а его супруга будет подавать ему то первое, то второе, то водички ему попить, то кофе, а в промежутках восхищаться им, мужиком, и воспитывать детей. Как только Лев встретит женщину, способную на все это, тут же женится.

Дева

Дева женится из жадности. Он, бедненький, столько инвестировал в отношения… А если еще и в любимую пришлось инвестировать, там грудь ей побольше сделать или одеть прилично, то, все, Деву не остановить. “Как бы эта тетка другому не досталась. А я себе (зачеркнуто) ей грудь подарил…”, — скажет Дева и свадьбе быть. А вот тут уже его не переубедить – легче выйти замуж, чем сказать Деве “нет”.

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