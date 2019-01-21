Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями

Ученые утверждают, что у мужчин 40-55 лет, которые ведут активную половую жизнь, снижается риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Во время секса сердце начинает активно работать, что приводит к более сильному кровотоку, который способен раскрыть самые маленькие капилляры и даже привести к возникновению новых.

Для пациентов, страдающих от сахарного диабета, регулярные занятия любовью помогут поддерживать инсулин в норме. Кроме того, у людей с активной половой жизнью укрепляется память, снимается напряжение в мышцах и повышается настроение, передает Dni.ru со ссылкой на "РЕН ТВ".