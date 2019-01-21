Пн, 21.01.2019
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  • Выглядит моложе Галкина! Алла Пугачева восхитила фанатов внешним видом

Выглядит моложе Галкина! Алла Пугачева восхитила фанатов внешним видом
ФОТО!

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Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Алла Пугачева и Максим Галкин разместили в Сети новый семейный портрет. Снимок вызвал у поклонников много вопросов. Сначала фанаты обсуждали неестественно молодую Примадонну, которая, по их мнению, то ли сделала пластическую операцию, то ли чрезмерно увлеклась фотошопом, пишет 7 Дней

А потом у подписчиков возникли вопросы к Галкину, новый образ которого не пришелся публике по душе. На фото он позирует в непривычном имидже: с щетиной и пышными кудрями на голове. Фанаты «разнесли» стиль Максима в пух и прах. А вот очаровательных детей Аллы Борисовны и Максима, пятилетних Лизу и Гарри, недоброжелатели звездных супругов «трогать» не стали. Сын и дочка Примадонны давно очаровали публику своей непосредственностью и любознательностью, а их появление на странице Галкина каждый раз непременно вызывает среди пользователей ажиотаж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Бесподобная семья, нет слов. Но Пугачеву уже не узнаю», «Максим, вам не идет такой стиль», «Алла Борисовна уже моложе Галкина... глупо выглядит», «Барин? Смешно, а детки очаровательные», «Пугачева с Галкиным надоели, а на Лизу и Гарри смотреть приятно», — пишут поклонники Максима.

Кстати, фото было сделано перед выходом из дома Аллы Борисовны с мужем на концерт Светланы Лободы. Примадонна оказала честь певице, появившись в зрительном зале концертного зала Crocus City Hall, где у Лободы прошел последний из трех запланированных концертов шоу «SuperStar».

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