Выглядит моложе Галкина! Алла Пугачева восхитила фанатов внешним видом

А потом у подписчиков возникли вопросы к Галкину, новый образ которого не пришелся публике по душе. На фото он позирует в непривычном имидже: с щетиной и пышными кудрями на голове. Фанаты «разнесли» стиль Максима в пух и прах. А вот очаровательных детей Аллы Борисовны и Максима, пятилетних Лизу и Гарри, недоброжелатели звездных супругов «трогать» не стали. Сын и дочка Примадонны давно очаровали публику своей непосредственностью и любознательностью, а их появление на странице Галкина каждый раз непременно вызывает среди пользователей ажиотаж.