Выглядит моложе Галкина! Алла Пугачева восхитила фанатов внешним видом
Алла Пугачева и Максим Галкин разместили в Сети новый семейный портрет. Снимок вызвал у поклонников много вопросов. Сначала фанаты обсуждали неестественно молодую Примадонну, которая, по их мнению, то ли сделала пластическую операцию, то ли чрезмерно увлеклась фотошопом, пишет 7 Дней.
А потом у подписчиков возникли вопросы к Галкину, новый образ которого не пришелся публике по душе. На фото он позирует в непривычном имидже: с щетиной и пышными кудрями на голове. Фанаты «разнесли» стиль Максима в пух и прах. А вот очаровательных детей Аллы Борисовны и Максима, пятилетних Лизу и Гарри, недоброжелатели звездных супругов «трогать» не стали. Сын и дочка Примадонны давно очаровали публику своей непосредственностью и любознательностью, а их появление на странице Галкина каждый раз непременно вызывает среди пользователей ажиотаж.
«Бесподобная семья, нет слов. Но Пугачеву уже не узнаю», «Максим, вам не идет такой стиль», «Алла Борисовна уже моложе Галкина... глупо выглядит», «Барин? Смешно, а детки очаровательные», «Пугачева с Галкиным надоели, а на Лизу и Гарри смотреть приятно», — пишут поклонники Максима.
Кстати, фото было сделано перед выходом из дома Аллы Борисовны с мужем на концерт Светланы Лободы. Примадонна оказала честь певице, появившись в зрительном зале концертного зала Crocus City Hall, где у Лободы прошел последний из трех запланированных концертов шоу «SuperStar».