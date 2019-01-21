Эмили Ратаковски едва не растеряла свои прелести на прогулке: жаркие фото

Известная актриса и Instagram-модель Эмили Ратаковски, которая часто радует поклонников откровенными фотографиями, и в этот раз не подвела, и как обычно продемонстрировала в Сети свои соблазнительные снимки. Американская модель Эмили Ратаковски стала звездой социальных сетей благодаря своей идеальной фигуре, которую она часто демонстрирует поклонникам. Ратаковски продолжает делиться с поклонниками фотографиями своих прелестей, который и приносят ей бешенную популярность.

Так, в этот раз девушка показала фото, на которых позирует в откровенном наряде во время прогулки. Для выхода в свет Эмили надела белое платье-рубашке с очень открытым декольте. Наряд оголяет не только грудь модели без лифчика, а еще и стройные ноги. Ратаковски шагает во тьме по ступеньках в бежевых босоножках. Свой образ она дополнила черной сумочкой и огромными серьгами. Волосы девушки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице яркий макияж.