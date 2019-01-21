Как сделать понедельник лучше: советы на 21 января для каждого знака Зодиака

В семейных и любовных отношениях вероятны мелкие разногласия, досадные недоразумения, которые портят настроение, но на отношениях в целом не отражаются. Более эмоциональными, чем обычно, будут дети и подростки, но найти с ними общий язык все же можно. Воздерживайтесь от поездок по неизученным маршрутам, пишет Дворец.

Овен

Обостряются разногласия в семье, приходится проявлять максимум терпения и снисходительности, чтобы избежать ссор и разногласий с родственниками. Этот день не подходит для решения имущественных вопросов, покупок мебели и бытовой техники, переезда. Не стоит браться за решение слишком сложных проблем, работу над масштабными проектами стоит разделить на несколько этапов, каждый из которых будет иметь свое логическое завершение.

В сфере личных отношений ситуация стабильна, сейчас звезды не собираются проверять ваши чувства на прочность. Если поведение любимого человека внушает сомнения или заставляет испытывать неприятные эмоции, постарайтесь отделить действительно важные аспекты от второстепенных – велика вероятность, что вы делаете из мухи слона.

Телец

Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать – увы, с этим остается только смириться, сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Полезной будет помощь коллег и деловых партнеров, однако следует помнить, что услуги они вам оказывают отнюдь не бескорыстно. Предложения влиятельных особ кажутся заманчивыми, но их не следует принимать, пока вы не будете располагать полной информацией.

Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга. Любимый человек нуждается в вашей эмоциональной поддержке.

Близнецы

Влияние благоприятных тенденций позволит вам значительно улучшить отношения с членами семьи, решить многие важные проблемы, объединив усилия. Это хороший день для общения, проведения переговоров и встреч. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным, и вы этим грамотно пользуетесь, добиваясь своего. Немало времени придется посвятить однообразным и неинтересным делам, но даже это не заставит вас грустить и не испортит настроения.

Родственники порадуют хорошими известиями, события этого дня будут способствовать улучшению семейных отношений. Несмотря на то, что вам предстоит справиться с решением нескольких серьезных задач, не забывайте об отдыхе, прогулках на свежем воздухе. Можно обновить гардероб, посетить салон красоты.

Рак

День интересный и приятный, события его будут приносить если не радость, то, по крайней мере, чувство глубокого удовлетворения. Ситуация складывается именно так, как вы ожидали, появляется повод похвалить себя за предусмотрительность и осторожность. Поводов для конфликтов с коллегами и руководством не возникнет, если вы не станете настаивать на беспрекословном исполнении ваших желаний. Возможно улучшение финансового положения.