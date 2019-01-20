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Букмейкеры: на «Евровидении — 2019» победит Россия

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Russia's Sergey Lazarev performs the song 'You Are The Only One' during the Eurovision Song Contest final in Stockholm, Sweden, Saturday, May 14, 2016. (AP Photo/Martin Meissner)

ФОТО: Martin Meissner/AP

Европейские букмекерские конторы уже начали принимать ставки на результаты «Евровидения — 2019», несмотря на то, что далеко не все страны еще объявили имена своих представителей. 

После новостей о Сергее Лазареве, который, как сообщают СМИ, готовится представить Россию на международном музыкальном конкурсе, ставки на Россию выросли и сейчас она уверенно лидирует. 

ФОТО: www.eurovisionworld.com

Знатоки «Евровидения» связывают это с популярностью кандидатуры Лазарева среди европейской телеаудитории конкурса. После первого выступления Сергея на нем в 2016-м году, в Стокгольме имя Лазарева часто появляется на евросайтах, а поклонники конкурса не раз просили певца о возвращении на «Евровидение» с победным реваншем.

Официальное подтверждение участия российского певца в конкурсе ожидается в конце января, но уже сейчас известно, что на «Евровидение» Лазарев поедет вновь в тандеме с продюсерской командой Филиппа Киркорова.

Три года назад в Стокгольме Лазарев выступал с песней Киркорова You are the only one и занял там 3 место.

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