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Мадонна шокировала фанатов новой прической

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Madonna 2011.

ФОТО: Peter Kramer / Scanpix

Американская поп-дива Мадонна всегда славилась своими выходками. Например, не так давно пользователи сети обратили внимание на то, что ее ягодицы стали явно больше, чем были до этого. Что заставило заподозрить звезду в увеличении ее пятой точки.

Теперь же Мадонна запостила на своей странице в Instagram новый снимок, не менее удививший ее фанатов. На нем дива запечатлена с новой прической – волосы ее коротко подстрижены, а вместо блондинки она стала брюнеткой.

"Но, что, если…", – подписала фото звезда. А нам остается лишь гадать, действительно ли с Мадонной произошло перевоплощение или она просто в очередной раз примерила парик, как это любят делать многие знаменитости.

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