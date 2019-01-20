В Instagram-аккаунте с рекордным количеством лайков появился второй пост

В Instagram-аккаунте world_record_egg, чей пост с яйцом набрал рекордное количество лайков, появилось второе фото. Им стал снимок того же яйца, но уже с трещиной.

Напомним, первый пост на этой странице набрал более 49 миллионов отметок "Нравится". Таким образом, он побил рекорд модели Кайл Дженнер, чьё фото ребенка собрало 18,3 миллиона лайков. На момент написания новости второй пост world_record_egg набрал более 4,6 миллиона отметок "Нравится".