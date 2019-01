Сергей Лазарев готовится представить Россию на «Евровидении — 2019»

Сергей упоминал, что решится на повторный штурм «Евровидения» только если будет уверен в хорошей песне, которая обеспечит ему победу. Артист прекрасно понимает — в случае другого результата ему не избежать сравнений с Димой Биланом, который смог со второй попытки выиграть «Евровидение». Его первое место пока остается единственным в истории участия России в конкурсе. Но если в 2016 году на конкурсе Лазарев исполнил танцевальный «боевик» You are the only one, на этот раз артист готовится исполнить песню в другом стиле.