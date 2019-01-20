Львы, этот день — ваш! Читайте гороскоп на 20 января

Радуйте себя, любимого человека и членов семьи – ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям. Хороша финансовая ситуация, можно делать покупки и инвестиции.

Дева

Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей; впрочем, ни то, ни другое не помешает вам достичь поставленной цели. Прекрасны перспективы сотрудничества, можно напомнить о себе старым деловым партнерах или найти новых. У вас есть шанс проявить организаторские способности и лидерские качества.

Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично, а уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции. Очень приятным будет общение с дальними родственниками. Далекие поездки сулят большие успехи.

Весы

Действуйте решительно – ваша фантазия безгранична, пора воплощать в жизнь те необыкновенные идеи, которые сегодня приходят в голову в огромном количестве. Вокруг вас много людей, на поддержку и помощь которых можно рассчитывать в любой ситуации. Появляются и новые единомышленники, а также те, кто способен поделиться с вами ценнейшим опытом.

Деловые, романтические и дружеские отношения сегодня очень близки, а это значит, что существует вероятность служебных романов или начала общего дела с друзьями или любимым человеком. К решению финансовых вопросов нужно подходить с осторожностью, избегая спешки.

Скорпион

Очень сильны позитивные тенденции в сфере личных отношений. В этот день начинаются новые романы, а уже существующие обретают особую глубину, случайные увлечения стремительно перерастают в нечто более серьезное, а легкий флирт становится отправной точкой для глубоких и искренних чувств. В семье также не возникает проблем, вместе с родственниками можно и многие вопросы решить, и время провести очень приятно.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Покупки делайте неспешна – есть шанс приобрести за бесценок нечто совершенно уникальное, требуется лишь немного терпения и хороший вкус, а уж последнего вам точно не занимать!

Стрелец

Отношения с деловыми партнерами могут разочаровать – вас снова и снова понимают неправильно, что создает серьезные преграды для реализации многих замыслов. В общение с людьми будет полезным не только терпение, но и ваше особое обаяние; не скрывайте своей индивидуальности, позволяйте себе некоторое отступление от традиций. Творческий подход и сам по себе приносит неплохие плоды, но сегодня он сочетается с трудолюбием, что обещает поистине грандиозные успехи.

Поддержка, одобрение и внимание родственников вам обеспечены. Этот день также подходит для того, чтобы навестить далеко живущих друзей, давних знакомых. Поездки будут удачными, некоторым они позволят завязать интересные знакомства.

Козерог