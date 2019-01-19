На Лолиту подали в суд за долги. С иском на 760 тысяч рублей (примерно 10 000 евро) обратилось товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" – в документе утверждается, что певица скопила на такую сумму долгов за жилищно-коммунальные услуги.

"ТСЖ "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей (примерно 8100 евро) за период со апреля 2014 года по январь 2016 года", – цитирует выдержку из документа Агентство городских новостей "Москва".

Кроме того, Лолите придется заплатить набежавшую пени – с мая 2014-го по июнь 2017-го – еще плюс 148 тысяч 295 рублей (2000 евро).

Впрочем, певице не привыкать к судебным тяжбам с коммунальщиками.