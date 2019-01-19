На Лолиту подали в суд
19 января 2019, 15:32
Судя по всему, певица довольно долго не оплачивала коммунальные услуги. Сама она пока никак не прокомментировала ситуацию.
На Лолиту подали в суд за долги. С иском на 760 тысяч рублей (примерно 10 000 евро) обратилось товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" – в документе утверждается, что певица скопила на такую сумму долгов за жилищно-коммунальные услуги.
"ТСЖ "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей (примерно 8100 евро) за период со апреля 2014 года по январь 2016 года", – цитирует выдержку из документа Агентство городских новостей "Москва".
Кроме того, Лолите придется заплатить набежавшую пени – с мая 2014-го по июнь 2017-го – еще плюс 148 тысяч 295 рублей (2000 евро).
Впрочем, певице не привыкать к судебным тяжбам с коммунальщиками.
В 2012 году суд рассматривал иск ТСЖ "Таганская площадь" к Лолите с требованием уплатить долг в полмиллиона рублей, в результате иск был отклонен. Тогда Милявская объяснила свою задолженность нежеланием оплачивать капитальный ремонт дома, который был запланирован на 2041 год.