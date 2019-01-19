«Русская Кардашян» взбудоражила фанатов откровенными фото в купальнике

Оно и понятно, такое количество фолловеров позволяет девушке хорошо зарабатывать на рекламе и безбедно жить в США, куда она перебралась, как только ее модельная карьера пошла в гору. Девушка, которую за аппетитные формы называют русской Ким Кардашян, поучаствовала в фотосессии на пляже.

Напомним, Квитко родом из Калининграда и стала моделью в 17 лет. Карьера девушки была стремительной, она перебралась в Москву, откуда переехала в США. На ранних фото Настя - вполне обычная девушка со статарными модельными параметрами. Однако широкую известность и популярность она получила, став пышнотелой барышней с большим размером груди и выдающейся пятой точкой. Она живет в Лос-Анджелесе, является лицом косметического бренда и активно рекламирует купальники, одежду и аксессуары известных брендов, пишет Рамблер.