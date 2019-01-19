Сб, 19.01.2019
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Ким Кардашян взорвала Сеть снимком в мокрой одежде

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Kim Kardashian West

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашян снова порадовала поклонников пикантным фото. На странице ее бренда косметики KKWBEAUTY в Instagram появился снимок из новой рекламной кампании.

На фото Ким позирует, сидя в ванной, ее одежда намокла, таким образом сделавшись полупрозрачной. Для съемки Ким выбрала алую помаду из новой коллекции и сделала яркий, красный маникюр.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

На своей странице Ким также разместила чувственное фото, на котором она запечатлена с помадой из собственной линии косметического бренда. "Красотка", "Богиня", "Очень красивая", "Ты тут просто невероятная. Люблю тебя, Ким", – пишут в комментариях поклонники Кардашьян.

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