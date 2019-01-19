Ким Кардашян взорвала Сеть снимком в мокрой одежде

На фото Ким позирует, сидя в ванной, ее одежда намокла, таким образом сделавшись полупрозрачной. Для съемки Ким выбрала алую помаду из новой коллекции и сделала яркий, красный маникюр.

На своей странице Ким также разместила чувственное фото, на котором она запечатлена с помадой из собственной линии косметического бренда. "Красотка", "Богиня", "Очень красивая", "Ты тут просто невероятная. Люблю тебя, Ким", – пишут в комментариях поклонники Кардашьян.