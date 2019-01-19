Умерла путешественница баба Лена

Знаменитая на весь мир путешественница Елена Ерхова (более известна как баба Лена) умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание ТВК6 со ссылкой на родственников пенсионерки.

Как сообщалось ранее, у бабы Лены врачи диагностировали рак легких четвертой степени. С декабря прошлого года она находилась в онкоцентре.