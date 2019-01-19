Сб, 19.01.2019
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Умерла путешественница баба Лена

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ФОТО: Instagram

С ноября прошлого года она находилась в онкоцентре, врачи диагностировали у пенсионерки рак четвертой степени.

Знаменитая на весь мир путешественница Елена Ерхова (более известна как баба Лена) умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание ТВК6 со ссылкой на родственников пенсионерки.

Как сообщалось ранее, у бабы Лены врачи диагностировали рак легких четвертой степени. С декабря прошлого года она находилась в онкоцентре.

Ерхова начала ездить по миру в возрасте 83 лет. За последние годы она уже побывала в Таиланде, Вьетнаме, Германии и Чехии. Свое 90-летие она отпраздновала в Доминикане и собиралась в очередное путешествие — на Тенерифе.

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