Умерла путешественница баба Лена

С ноября прошлого года она находилась в онкоцентре, врачи диагностировали у пенсионерки рак четвертой степени.
Знаменитая на весь мир путешественница Елена Ерхова (более известна как баба Лена) умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание ТВК6 со ссылкой на родственников пенсионерки.
Как сообщалось ранее, у бабы Лены врачи диагностировали рак легких четвертой степени. С декабря прошлого года она находилась в онкоцентре.
Ерхова начала ездить по миру в возрасте 83 лет. За последние годы она уже побывала в Таиланде, Вьетнаме, Германии и Чехии. Свое 90-летие она отпраздновала в Доминикане и собиралась в очередное путешествие — на Тенерифе.