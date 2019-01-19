Перепутала клип с порно? Вот такие кадры со съемок c экс-солисткой SEREBRO появились в Сети!

15 января клип, в котором героиня признаётся в безответных чувствах к Егору Криду, появился на ютуб-канале MALFA. А теперь девушка решила порадовать поклонников тем, что осталось за кадром. Она выложила снимки в суперобтягивающем боди, которое совсем не скрывает фигуру. И в подписи к посту попыталась объяснить, о чем ее новая работа.

Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так, и даже эти кадры — неслучайный набор красивых локаций

Однако подписчиков больше заинтересовало другое. Многие пользователи не смогли не отметить, что у Ольги слишком откровенная одежда и очень сексуальные позы, что в совокупности, по их мнению, выглядит чересчур. При этом в оригинале звезда решила не блюрить самые пикантные места. Комментаторы отметили, что Ольга прекрасно выглядит и по-прежнему радует их своим внешним видом.