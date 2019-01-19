Смыла грехи: полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель

Анастасия Волочкова отметила Крещенский Сочельник. Прославленная балерина окунулась в ледяную купель, пишет Дни.ру.
В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткие видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов. Слева от красотки виднеется деревянная купель.
Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду.
После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.
"И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию Волочкова.
В комментариях фанаты отметили, что балерина соблюла не все традиции: не перекрестилась как положено, окунулась не полностью, к тому же полуголая. Также неизвестно, была ли освещена вода в домашней купели звезды.