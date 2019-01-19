Смыла грехи: полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель

В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткие видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов. Слева от красотки виднеется деревянная купель.

Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду.

После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.

"И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию Волочкова.